Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

全台灣前五大「最富里」台北僅一里上榜 第一名所得平均超過300萬

新竹市東區龍山里綜合所得平均數222.7萬元，雖未能擠進前5名，但中位數有178.7萬元，顯示這個地方均富程度相當高。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 18:18
號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元，再度拿下全台最富有村里榜首。（圖/中央社檔案照片）

號稱「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元，再度拿下全台最富有村里榜首。（圖/中央社檔案照片）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台灣最有錢的村里前五名，竟只有一名來自台北市！其他地區如第四名和第五名皆為新竹縣竹北市，第三名來自高雄市左營區的自立里，第二名就由台北市拿下，地點位在士林區永福里，第一名則落在「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元。

根據29日出爐的財政部「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」綜所稅申報戶約646萬戶當中，依照縣市來看，綜合所得總額以新竹市平均112.7萬元居冠，台北市106.8萬元居次，新竹縣100.4萬元排在第3名。

薪資所得方面，觀察各縣市申報的各類所得每戶平均金額，新竹市以90萬元居冠，新竹縣81.7萬元追趕在後，台北市則以74.8萬元排在第3名。不過在利息所得、租賃及權利金、股利所得、財產交易所得和營利所得方面，台北市每戶平均遠高於全台平均。

至於各個村、里情況，調查指出新竹市東區關新里的綜合所得總額平均數衝上301.2萬元，中位數也有249.2萬元，被認定是全台灣最富裕村里，可謂傲視全台，第二名部分則是台北市士林區永福里，平均數達285.4萬元，位居第2名，但中位數僅65.8萬元。

第3名屬於特殊情況，是為高雄市左營區的自立里，納稅單位僅2戶，綜合所得平均數270.7萬元；第4、5名則都位在新竹縣竹北市，分別是中興里239.3萬元，以及東平里237.8萬元。

而新竹縣竹北市的中興里和東平里，綜合所得中位數也各自有158.4萬元、183萬元；此外，新竹市東區龍山里綜合所得平均數222.7萬元，雖未能擠進前5名，但中位數有178.7萬元，顯示這個地方均富程度相當高。
所得稅
綜合所得稅
薪水
富裕
新竹

相關新聞

台灣增3例日本腦炎　嘉義縣個案引發腦膜炎住加護病房
台灣增3例日本腦炎　嘉義縣個案引發腦膜炎住加護病房
2022/06/28 10:47
【2022六都選戰】台灣民眾黨賴香伶公布「桃園前進」競選主軸　民進黨林智堅7月辭新竹市長遷戶籍
【2022六都選戰】台灣民眾黨賴香伶公布「桃園前進」競選主軸　民進黨林智堅7月辭新竹市長遷戶籍
2022/06/21 14:05
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
2022/06/20 14:25
台灣新竹輪胎行惡火燒死8人•包括4大人4幼童　疑家人口角引發縱火悲劇
台灣新竹輪胎行惡火燒死8人•包括4大人4幼童　疑家人口角引發縱火悲劇
2022/06/16 10:12
富樂快篩試劑涉以中國劣品混充美製•台灣食藥署令業者限期回收237萬劑　大鑫執行長遭收押
富樂快篩試劑涉以中國劣品混充美製•台灣食藥署令業者限期回收237萬劑　大鑫執行長遭收押
2022/06/14 20:50

更新時間 : 2022-06-30 20:11 GMT+08:00

最受歡迎

颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
颱風芙蓉24小時內恐形成這地區防大雨　台灣雙北高溫預估超過36度
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
素食、港點粉絲照過來！台北雙層餐廳巴士Ｘ寒舍艾美 推出最新粵式料理套餐
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可