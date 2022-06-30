全台灣前五大「最富里」台北僅一里上榜 第一名所得平均超過300萬

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全台灣最有錢的村里前五名，竟只有一名來自台北市！其他地區如第四名和第五名皆為新竹縣竹北市，第三名來自高雄市左營區的自立里，第二名就由台北市拿下，地點位在士林區永福里，第一名則落在「竹科新貴」集散地的新竹市東區關新里，以綜合所得總額平均數新台幣301.2萬元。

根據29日出爐的財政部「109年度綜合所得稅申報初步核定統計專冊」綜所稅申報戶約646萬戶當中，依照縣市來看，綜合所得總額以新竹市平均112.7萬元居冠，台北市106.8萬元居次，新竹縣100.4萬元排在第3名。

薪資所得方面，觀察各縣市申報的各類所得每戶平均金額，新竹市以90萬元居冠，新竹縣81.7萬元追趕在後，台北市則以74.8萬元排在第3名。不過在利息所得、租賃及權利金、股利所得、財產交易所得和營利所得方面，台北市每戶平均遠高於全台平均。

至於各個村、里情況，調查指出新竹市東區關新里的綜合所得總額平均數衝上301.2萬元，中位數也有249.2萬元，被認定是全台灣最富裕村里，可謂傲視全台，第二名部分則是台北市士林區永福里，平均數達285.4萬元，位居第2名，但中位數僅65.8萬元。

第3名屬於特殊情況，是為高雄市左營區的自立里，納稅單位僅2戶，綜合所得平均數270.7萬元；第4、5名則都位在新竹縣竹北市，分別是中興里239.3萬元，以及東平里237.8萬元。

而新竹縣竹北市的中興里和東平里，綜合所得中位數也各自有158.4萬元、183萬元；此外，新竹市東區龍山里綜合所得平均數222.7萬元，雖未能擠進前5名，但中位數有178.7萬元，顯示這個地方均富程度相當高。