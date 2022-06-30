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台北新板希爾頓酒店推「步數換金」暑期住房專案

By 台灣英文新聞
2022/06/30 17:35
台北新板希爾頓酒店推「步數換金」暑期住房專案
台北新板希爾頓酒店推「步數換金」暑期住房專案

走路的步數也能折抵房價？！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店推出「步數換金」暑期限定住房專案，攜手「智慧穿戴領導品牌Garmin」，打出「今天住、退房抵」，以最實質的住宿抵用金和超值的獎項，鼓勵消費者出門旅行。凡於7月1日至8月25日期間訂房、8月27日前雙人入住此專案，下載旅客專屬計步APP紀錄步數，退房出示畫面，凡達5000步折抵200元、10000步折抵300元。除房價折抵外，入住此專案消費者週週可再享Garmin新款萬元運動跑錶抽獎活動。

向來以超高CP值擄獲吃到飽控味蕾的「Market Flavor悅．市集」，7月限定推出一系列紐奧良料理，享77折優惠，讓消費者度假、享受儀式感的同時也能精打細算省荷包。訂房、訂位洽詢專線：02-2958-3000。

  • 入住金額由你的步伐決定！「步數換金」週週抽Garmin新款萬元運動跑錶！
  • 嗨翻仲夏夜！品悅．市集紐奧良大餐 週末再加碼「肯瓊焗生蠔」無限吃

這個夏天揪閨蜜、同學動起來吧！台北新板希爾頓酒店推出「步數換金」住房專案，入住房價金額，由消費者的步伐決定。凡於7月1日至8月25日期間訂房、8月27日前雙人入住此專案，下載旅客專屬計步APP紀錄步數、每日上傳、退房出示畫面，凡達5000步折抵200元、10000步折抵300元。為回饋消費者，凡入住之旅客，持本人任一運動賽事得獎前三名合照，於官方社群指定貼文下留言，並於退房後出示畫面，最高可再折抵300元獎勵金。除房價折抵外，入住此專案消費者，可再享「智慧穿戴品牌大廠Garmin」新款萬元跑錶週週抽獎活動，搭配專業的「Garmin Run Club」團隊規劃的線上跑步訓練計畫，練好練滿、期待能跑出屬於自己的傳奇！

此外，館內2樓「Market Flavor悅．市集」7月推出「紐奧良」主題餐飲活動，餐檯獻上近10道紐奧良特製料理，其中包含「紐奧良小卷佐塔塔醬」、「紐奧良炸雞翅」、「肯瓊青醬蒜味麵包」、「紐奧良海鮮燉飯」；週末再加碼獻上「肯瓊焗生蠔」等道地佳餚。除了祭出澎湃大餐外，每週六餐廳再加碼樂團表演，要讓消費者嗨翻整個仲夏夜。7月限定，凡來電訂位，不分平假日享77折嘗鮮價優惠，輕鬆體驗飯店儀式感。訂房、訂位洽詢專線：02-2958-3000。

更新時間 : 2022-06-30 18:20 GMT+08:00

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