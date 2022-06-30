台南遠東香格里拉「VR玩樂．潮假期」暑假住房專案

隨著元宇宙趨勢，透過虛擬與現實互動，台南遠東香格里拉打破傳統的時空限制，全新沉浸式玩樂體驗迎接暑假的到來！ 7月1日起至9月30日，飯店推出「VR玩樂．潮假期」住房專案，雙人入住3天2夜尊榮客房，每房每晚4,700元起；四人同行入住尊榮家庭客房，每房每晚6,600元起，包括自助式早餐、哈根達斯(Häagen-Dazs)迷你杯冰淇淋、自選熱門HTC VIVE虛擬實境遊戲玩樂乙次，以及日本資生堂頂級 Qi Spa 與飯店餐廳用餐85折優惠等多項禮遇！除此之外，飯店更與台灣高鐵合作，加碼祭出官網限定「繽紛夏日孩想玩」專案，除享有以上禮遇外，還以最低7折優惠加購高鐵車票。更多詳情，請洽 (06) 702 8899訂房組。

準備進入虛擬實境，踏上最酷炫的旅宿之旅！台南遠東香格里拉結合宏達電(HTC VIVE)虛擬實境科技，於飯店一樓大廳打造沉浸感十足、真實感更為強烈的「VR遊樂空間」，配備高畫質影音，設置VR頭戴式裝置，輪替提供HTC VIVE 熱門虛擬實境遊戲供住客選擇，每項遊戲均搭配專用設備，將帶給賓客超乎想像的感觀刺激與十足的娛樂享受。

入住期間，每位付費房客可獲得一張VR遊戲劵，依照個人喜好選擇一項遊戲玩樂，包含緊張刺激的「恐龍突擊隊2：最後防線」，考驗玩家們面對眼前栩栩如生的恐龍如何求生存；還有挑戰心臟強度的「命懸一線」，站在高樓獨木橋逃離死屍追逐與火焰逼近的刺激；或是盡情享受紓壓快感的「忍者切水果」及打擊樂趣的「全民棒球」等精彩遊戲內容，無論是親子出遊或好友結伴同遊都能享受與眾不同的旅宿體驗。翌日，還可享網友票選必吃飯店早餐之一的「遠東CAFÉ」自助式早餐，琳瑯滿目又多樣化的選擇，也吃得到府城在地特色小吃，例如牛肉湯、擔仔麵、刈包等，以美食開啟一天的行程。

即日起，「VR玩樂．潮假期」住房專案開放搶訂，一次網羅吃、喝、玩、樂；如欲搭乘台灣高鐵的旅客，則可選擇「繽紛夏日孩想玩」住房專案，加購高鐵商務或經濟型車票，最高可享7折優惠！