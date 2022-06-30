台北大直英迪格酒店sneaKOut BAR 團體包場無限暢飲喝到爆

台北大直英迪格酒店sneaKOut BAR（4F）7月8日迎賓登場！200坪戶外露臺，180度遼闊景觀視野，在綠意盎然植栽環繞下，宛如城市秘境！營業時間週日至週四18:00-23:00，週五及週六18:00-24:00。7月試營運期間，餐點8折、酒飲分時買一送一；17:00-18:00開醺時光，享「調酒買一送一」，21:00-23:00醺享時刻「葡萄酒單杯買一送一」。酒吧未來將在周間不定時加碼舉辦「快閃主題之夜」。洽詢專線：02-3518-7778，今夏台北大直第一彈，啟動玩醺時刻！

開溜吧！城市秘境露天酒吧

全戶外酒吧取名為「sneaKOut BAR」，帶有偷偷溜走、放鬆一下意味，共分成四個座位區域：隱密獨立包廂區（8人座）、舒適簡約沙發區（5人座）、個性風高腳座位區及休閒座位區。在綠意盎然的植栽、浪漫串燈、金屬吧檯、砂岩磚地板圍繞下，夜晚伴隨輕快音樂，悠閒環境如同來到城市秘境，享受無框架自由氛圍的愜意時光，對於想要短暫遠離喧囂的都市人而言，沉浸在酒吧一角亦可感受拋掉煩惱的沈穩靜謐夜晚。

獨享包場空間 歡樂暢飲選擇更彈性

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示：「大直英迪格格酒店成功打入在地客群，吸引大量大直及內科區域的企業團體，餐飲營收一半為企業包場活動而來，有鑑於此，sneaKOut BAR主力營收將以團體包場為主。」為讓晚宴客人以不同形式、更彈性延續歡樂時光，提供「消費滿額加價、無限暢飲」包場專案，讓企業團體獨享戶外酒吧空間，計費方式採每人活動消費加價購，包場1小時加價400元、包場2小時加價700元、包場3小時加價950元，多款飲品無限暢飲：紅白酒、啤酒、烈酒、進口氣泡水、軟性飲料、新鮮果汁等，包場時間越久越划算，無限暢飲保證賓主盡歡。另針對想在隱密性十足且具秘境私享空間的顧客，運用該場地舉辦私人派對或主題活動（日、夜間皆可），亦提供時段性餐飲折抵之包場價格，適合特色活動舉辦、留下難忘回憶。

「Fun味」調酒與餐點設計靈感融合

試營運期間，酒吧首波推出多款自家設計、充滿創意又淘氣的調酒，為小酌時光增添不少樂趣。【上流黑可可】是巧克力還是酒? 當酒與巧克力相會交疊於舌尖，絕對燃起脫逃、叛逆的慾望；喜歡衝撞口味的調酒，千萬不可錯過這款帶有草本、培根和咖啡味的【不然?】，反應全然的個人魅力；從搖晃酒瓶便開啟吸睛時刻的粉紫色星空酒【星空漩渦】，如銀河系夢幻般在杯內閃爍絢麗流動；【嗶嗶啵啵】喝起來輕盈爽口且帶有乳酸甜味，搭配著微甜口味的爆米花，享受慵懶放空時刻。

餐點設計概念亦融入歡聚共享及童年樂趣。【野餐】主打嚼勁Q彈的酸種麵包搭配兩款主廚特製南法口味沾醬及蒔蘿漬鮭魚，加上各式火腿或醃燻肉製成的冷肉串，如同在戶外享受野餐輕鬆愉悅時刻；【沾沾自喜】濃郁香味肆溢的起司鍋，搭配新鮮豐富的水果、時蔬、風乾伊比利豬香腸等甜鹹雙味食材，滿足與朋友輪流交錯的分享樂趣；酥脆、方便指尖拿起的【比薩餃】，香氣逼人忍不住讓人一口接一口，是款秒殺級的美味小點心；電影院和遊樂園必備的小點心吉拿棒，這次變身成甜甜圈造型，沾上巧克力甘納許後，成為令大人小孩都無法抗拒的【吉拿不是甜甜圈】；童年必玩的【枕頭戰】變身三種不同顏色的酥脆小點，不僅喚起童年回憶，3種特製內餡（焦化洋蔥、三星蔥薯泥、甜椒醬），濃郁香氣於口中綻放唇齒留香。