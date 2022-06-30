AI變身防詐達人！北富銀攜手北市府推動「智能防詐生態圈」

近年來受疫情及科技發展影響，線上交易、 社交軟體等數位服務使用率大幅增加，各種網路和電信詐騙也愈形猖 獗，對民眾造成嚴重的財物損失。為能守護大眾資產安全， 維持金融秩序，台北富邦銀行與臺北市政府、臺北市政府警察局今( 30)日正式簽訂合作備忘錄，攜手推動「智能防詐生態圈」， 透過全台首創的AI預警機制，達到提前示警異常帳戶、 精準打擊詐騙車手等目的，為市民創造更友善安全的生活環境。

蔡炳坤副市長表示臺北市作為首善之都，高度重視每件詐騙案件， 對於市民生活安全的守護，改變舊有思維，以聰明、 有效率的作法來防範詐騙，運用大數據與人工智能科技，打造「 智能防詐生態圈」；警察局楊源明局長表示， 過去偵防詐騙仰賴跨域情資共享以及員警到場反應的速度， 未來則透過更即時的系統自動化傳遞精準情資， 有效提升打擊詐欺能量。

北富銀陳聖德董事長表示，北富銀向以守護客戶權益為己任，客戶將 財產託付給銀行，我們就有義務盡最大努力為客戶設下更安全的防線 。在詐騙防治上，北富銀除了持續對全體行員施行嚴謹培訓， 提升行員的詐騙識別能力，現在更進一步結合金融科技，透過AI智 能及大數據分析詐欺類型與交易模式， 提早識別可疑帳戶並適時給予客戶友善提醒， 幫助客戶防範損失於未然，為民眾資產安全提供更多保障。同時， 也期盼藉由與地方政府與警政機關的合力推動，擴大「 智能防詐生態圈」防護範圍，讓AI發揮更好的偵防效果， 提升整體社會的金融安全。

「智能防詐生態圈」會如何運作?北富銀金融安全部蔡佩玲副總經理 說明，在一般詐騙案件中通常會有兩個重要的金流關鍵點， 第一個是引導被害人把錢轉入人頭帳戶， 第二個則是透過車手把人頭帳戶的錢提領出來，「智能防詐生態圈」 就是在這兩個關鍵點提前設下攔阻機制，增加阻詐成功率。 在轉帳方面，北富銀將以大範圍之歷史詐騙態樣建立AI智能模型， 陸續在北富銀分行櫃台、網行銀及ATM提款機等服務節點增設提醒 機制，協助民眾及早警覺可疑交易，避免受騙匯出款項； 在車手提款部分，AI智能預警模型則會自動將發生在北富銀ATM 的可疑交易資訊對台北市警局進行通報，由巡警加強巡查，及時攔阻 車手提款，避免受害者財損擴大。

身為金融科技領航者，北富銀透過科技賦能與創新思維， 為消費者帶來更美好的服務體驗，創造更便利安全的金融生活。 展望未來，北富銀會持續善盡金融職責，積極布局數位金安， 提升全民風險意識，打造國家級金安實力， 以成為亞太區域金融典範為目標， 為社會永續發展做出更進一步的貢獻。