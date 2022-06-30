AI變身防詐達人！北富銀攜手北市府推動「智能防詐生態圈」

近年來受疫情及科技發展影響，線上交易、社交軟體等數位服務使用率大幅增加，各種網路和電信詐騙也愈形猖獗，對民眾造成嚴重的財物損失。為能守護大眾資產安全，維持金融秩序，台北富邦銀行與臺北市政府、臺北市政府警察局今(30)日正式簽訂合作備忘錄，攜手推動「智能防詐生態圈」，透過全台首創的AI預警機制，達到提前示警異常帳戶、精準打擊詐騙車手等目的，為市民創造更友善安全的生活環境。
蔡炳坤副市長表示臺北市作為首善之都，高度重視每件詐騙案件，對於市民生活安全的守護，改變舊有思維，以聰明、有效率的作法來防範詐騙，運用大數據與人工智能科技，打造「智能防詐生態圈」；警察局楊源明局長表示，過去偵防詐騙仰賴跨域情資共享以及員警到場反應的速度，未來則透過更即時的系統自動化傳遞精準情資，有效提升打擊詐欺能量。
北富銀陳聖德董事長表示，北富銀向以守護客戶權益為己任，客戶將財產託付給銀行，我們就有義務盡最大努力為客戶設下更安全的防線。在詐騙防治上，北富銀除了持續對全體行員施行嚴謹培訓，提升行員的詐騙識別能力，現在更進一步結合金融科技，透過AI智能及大數據分析詐欺類型與交易模式，提早識別可疑帳戶並適時給予客戶友善提醒，幫助客戶防範損失於未然，為民眾資產安全提供更多保障。同時，也期盼藉由與地方政府與警政機關的合力推動，擴大「智能防詐生態圈」防護範圍，讓AI發揮更好的偵防效果，提升整體社會的金融安全。
「智能防詐生態圈」會如何運作?北富銀金融安全部蔡佩玲副總經理說明，在一般詐騙案件中通常會有兩個重要的金流關鍵點，第一個是引導被害人把錢轉入人頭帳戶，第二個則是透過車手把人頭帳戶的錢提領出來，「智能防詐生態圈」就是在這兩個關鍵點提前設下攔阻機制，增加阻詐成功率。在轉帳方面，北富銀將以大範圍之歷史詐騙態樣建立AI智能模型，陸續在北富銀分行櫃台、網行銀及ATM提款機等服務節點增設提醒機制，協助民眾及早警覺可疑交易，避免受騙匯出款項；在車手提款部分，AI智能預警模型則會自動將發生在北富銀ATM的可疑交易資訊對台北市警局進行通報，由巡警加強巡查，及時攔阻車手提款，避免受害者財損擴大。
身為金融科技領航者，北富銀透過科技賦能與創新思維，為消費者帶來更美好的服務體驗，創造更便利安全的金融生活。展望未來，北富銀會持續善盡金融職責，積極布局數位金安，提升全民風險意識，打造國家級金安實力，以成為亞太區域金融典範為目標，為社會永續發展做出更進一步的貢獻。