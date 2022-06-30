HiNet光世代「速在必行」光纖上網500M/250M業界最快上傳速率只要1099元

疫情改變了消費者的生活習慣，家人共用寬頻網路進行遠距辦公、 線上學習、遠距診療、線上遊戲、觀影娛樂、電商購物的時間變長， 帶動了後疫情時代民眾使用高速寬頻的迫切需求。中華電信今(6/ 30)日宣布推出HiNet光世代「速在必行」方案， 提供500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網， 每月只要1,099元(原價1,799元)，為用戶打造高速、 無縫接軌的聯網環境，合約期間最高現省16,800元， 申辦再享0元收看6個月Hami Video影劇館或電視館(2選1)， 在現今受到疫情與通膨影響下， 中華電信提供消費者最高CP值的家庭上網服務。

HiNet光世代提供優於業界最高的上傳頻寬， 以500Mbps搭配上傳速率250Mbps，無論是遠距辦公、 視訊會議、居家上課、或是上傳雲端備份檔案、影片或照片， 甚至網路直播等，都須具備高上傳頻寬，也讓下載速率更快更順暢。

搭配「中華電信Wi-Fi全屋通」輕鬆提高全屋訊號涵蓋率， 打造無縫隙的穩定網路，現在申辦業界CP值最高的500 M/250M，月繳1,099元即可免費升級Wi-Fi 6，搭配App使用， 可輕鬆掌握家中無線訊號品質及各裝置連線狀況， 並提供爸媽好幫手「時間管理功能」，一手掌握孩子居家連網情形， 為全家人打造又快又穩的安心上網環境，立即升速「速在必行」：https://www.cht.com.tw/home/ campaign/broadbandlimittime/ index.html