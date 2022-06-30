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集保：股東會數位發展新紀元 72家公司視訊輔助股東會圓滿完成召開

By 台灣英文新聞
2022/06/30 17:05
照片由集保提供

照片由集保提供

配合主管機關政策，因應數位趨勢潮流，集保結算所依「公開發行股票公司股務處理準則」相關規範，建置「股東會視訊會議平台」，於今(2022)年4月1日正式上線提供服務。股東會視訊會議分為視訊股東會（純視訊）及視訊輔助股東會（混合型）二種，對公開發行公司而言，今年是制度正式上路的第一年，尚未修正章程的公司僅可採用視訊輔助股東會，共有72家公司股東會採用，橫跨金融、半導體、資通訊、機械、水泥、鋼鐵、觀光、航運、生技等不同產業，共襄盛舉。

除去(2021)年疫情期間已有試用過的17家公司外，多數申請使用公司均未曾有以視訊方式召開股東會的經驗，為使各股東會順利進行，集保結算所針對各公司組成專屬服務團隊，提供問題諮詢，並配合公司及其股務單位進行多場會前測試、預演，更於開會當日現場協助，襄助公司股東會順利召開。

股東會旺季期間，因應單日多家公司同時召開股東會，集保結算所特別設置戰情室，全程監控，即時掌握各場次連線狀況，以確保視訊會議順利運作，其中，5月26、27日及6月17日更有10家以上公司同時召開視訊輔助股東會，皆順利完成。集保結算所於視訊輔助股東會結束後，即時邀集各公司及股務單位召開會議，蒐集公司及股務單位之意見與建議，持續精進。

集保結算所朱漢強董事長表示，今年度共計72家公司使用集保結算所視訊會議平台，並多達2千餘人登記參加，全數順利完成召開；特別感謝金管會黃主委因應防疫需求，力推此數位化政策，主管機關更是由上而下全力動員，於短期內完成相關法制基礎的制定及公告。這次集保結算所能再次圓滿達成任務，除感謝主管機關的指導及支持外，也謝謝採用的上市櫃公司及股務單位全力配合，為我國股東會數位發展邁向新的紀元。

更新時間 : 2022-06-30 18:19 GMT+08:00

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