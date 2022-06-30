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台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機

➤諾富特飯店表示，只要在7月17日前於飯店官網訂房，不但可享以新台幣2288元入住標準客房，還可免費升等景緻客房，以及加價1元享用早餐、送限量的機場捷運部分站區一日無限搭乘券等優惠。➤根據統計，截至7月17日的總訂房率已達到5成。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 17:50
圖/華航諾富特飯店官網

圖/華航諾富特飯店官網

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北諾富特華航桃園機場飯店結束為期388天的COVID-19防疫任務，今天(6/30) 重啟營運，首日入住率逾5成，業者指出，在鞏固原有的出國客層外，也已增加設施搶攻親子國旅商機。

台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機圖/華航諾富特飯店官網

諾富特華航桃園機場飯店發布新聞稿表示，為期388天的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫任務已圓滿達成，飯店成功協助逾萬名機組員完成飛航任務。

諾富特飯店指出，在依照防疫規範靜置並進行大規模清消後，飯店今天重返崗位，一、二館共500多房的空間，首日開放391房，超過200房有旅客入住，入住率超過5成。

諾富特飯店表示，只要在7月17日前於飯店官網訂房，不但可享以新台幣2288元入住標準客房，還可免費升等景緻客房，以及加價1元享用早餐、送限量的機場捷運部分站區一日無限搭乘券等優惠；根據統計，截至7月17日的總訂房率已達到5成。

另外，7月1日至7月14日期間入住，可搭配使用「桃園旅宿千元住宿金搶先用」活動，現折1000元，也可使用預計在7月15日上路的國旅補助。

中央社引述諾富特飯店指出，為打破民眾對於飯店是防疫旅館的刻板印象，在鞏固原有的出國客層外，也打造全新多元親子遊憩空間(下圖) ，新增遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，加上原有的泳池區、蒸氣室、烤箱、24小時健身房等設施，積極搶攻國旅商機。

台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機

結束防疫任務的諾富特華航桃園機場飯店30日重啟營運，為打破民眾對於飯店是防疫旅館的刻板印象，業者在鞏固原有出國客層外，也打造全新多元親子遊憩空間，新增遊具區、仿真超市區、扮家家酒區等主題設施，積極搶攻親子國旅商機。中央社

帶著丈夫與小孩到諾富特飯店享用自助餐的羅姓女士說，曾與家人到飯店用餐，這次重啟營運業者推出西式自助餐買一送一的優惠覺得很超值。

她表示，諾富特飯店曾是防疫旅館，但對業者的清消作業很有信心，也以行動表示支持，希望國內的觀光餐飲業都能恢復往日的榮景。

根據官網介紹，台北諾富特華航桃園機場飯店，是由中華航空公司委由歐洲飯店業領導品牌 - 法國雅高國際飯店集團「諾富特品牌」經營管理。

台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機

台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機

圖/華航諾富特飯店官網

台灣華航諾富特飯店•卸下388天防疫任務　6/30重啟營運•搶攻親子國旅商機
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