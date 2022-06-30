運動防疫一起來! 新北2022夏令運動挑戰賽開跑

因應covid-19疫情嚴峻， 新北市教育局今年度與優力勁聯股份有限公司(Uniigym)合 作，在暑假期間推動「夏令運動挑戰賽」於明(1)日起線上開跑! 暑假期間，就讀新北市公私立高國中小學生皆可參加， 讓學生在家就可以使用APP進行AR多元運動課程， 降低外出染疫的風險即使不出門，也能輕鬆運動以維持體能與健康， 不僅居家運動安心，也讓父母放心。

教育局長張明文表示，新北市重視學生養成運動好習慣， 鼓勵學校推動SH150政策，讓學生每週在校運動150分鐘， 而達成率自106至109學年度已連5年校校達標。此外， 新北市更連5年獲得健康促進特優縣市，表現全國第一。

今年暑假雖在疫情期間，新北市推出2022夏令運動挑戰賽，提醒 學生不忘運動。數位化的體育課程除提供遠距指導示範方案， 更透過遊戲化運動方式讓孩子享受不受時空限制，動出健康、 玩出快樂。以與眾不同的居家線上暑期夏令活動選擇， 同時促進孩童身心健康增進未來競爭力，帶動運動風氣、 增進運動人口。

這次與優力勁聯股份有限公司(Uniigym)新創互聯網健身軟 體開發公司合作，透過互聯網健身體感科技及AI運算技術服務應用 推出運動挑戰賽。自7月起至8月底，課程包括有氧、肌力訓練、 體操、瑜珈等，活動期間由軟體系統直接累積卡洛里， 而消耗最高者每組前50名，暑期結束後將頒發每名獎勵500元圖 書禮券，組別區分為高中職組、國中組、國小高年級組、 國小中年級組及國小低年級組。

大觀國小吳國銘校長表示，學校老師反映在體驗過這次互動體感健身 APP後，能強化自己在體育課程的教學指導細節，並透過APP影 片的完整解說提昇自己教學效能。也收到不少家長反映，運用APP 運動模式很不錯， 尤其是孩子疫情期間在家線上上課學習較缺乏運動， 是適合的在家運動模式。

3年級賴妍言同學也說，之前上線上體育課時， 老師有時候會放勁歌熱舞的影片讓他們跟著跳，雖然很好玩， 但是動作都太難了跟不上，後來接觸這個APP， 有多元的運動選項可以選擇，例如像律動伸展的活動， 能容易跟上影片裡面的老師動作，實在太棒了!

教育局表示，疫情期間鼓勵全體親師生多運動提升免疫能力， 增進身心健康。同時藉由夏令運動挑戰賽， 帶動風氣及推廣校園體育運動，未來也將與Uniigym規劃短中 長期合作項目，包含體育課程數位化試辦暖身、 運動數據與親師生平台、校園APP系統串接及推動校際盃線上AI 運動會等內容，讓師生即使身處後疫情時代，也能兼顧防疫與健康。 手機或平板裝置APP上搜尋「AR動滋動 x Uniigym」即可下載免費使用，2022年夏令運動挑戰賽已 開放報名，歡迎有興趣的親子上網了解。

照片來源：新北市教育局提供