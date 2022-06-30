台灣兒虐案連三年破萬　家扶：疫情、無外援、親友亂入教養都讓父母壓力爆棚　恐衝擊孩子安全

(台灣英文新聞/醫藥組 綜合報導)Covid-19疫情延燒兩年多，台灣兒少受虐通報人數連續第三年超越四萬。家扶基金會《學齡前兒童之父母育兒生活調查》顯示，「疫情」已成父母五大外在育兒壓力之一，近半數感到無法喘息。父母育兒能量不足，讓仰賴父母照護的六歲以下兒少，更容易暴露於疏忽照顧、身體或精神等兒虐風險中。家扶呼籲適時給予育兒父母鼓勵和支持，一起挺父母、陪孩子，扶起整個家！

家扶基金會調查顯示，六歲以下兒少的父母面臨多重育兒壓力，除了經濟、工作壓力外，近3成沒有協力資源，導致68.5%的心理更陷入疲憊、48.2%感到無法喘息；此外，身邊親友的質疑和責怪也讓人壓力爆棚，53.2%認為身旁的人在育兒方面有過多的關心和期待， 74.8%表示與家人的教養觀念不一致，也讓人感到壓力大。

父母是保護孩子最重要的力量，但對比衛福部兒虐統計，卻有近半數施虐者是(養)父母，未滿六歲遭不當對待的兒少更佔了兩成，顯見一旦父母育兒能量不足，直接衝擊孩子的成長與生命安全，尤其是缺乏自我保護能力的學齡前兒少！

家扶兒保社工提醒家長，「照顧好自己，才有能量照顧好孩子！」

今年擔任《用愛包圍計畫》代言人的林宥嘉表示，童年只有一次，生命也無法重來，當爸爸後只想珍惜陪在孩子身邊的每一刻。養育孩子是一輩子的責任，疫情期間父母育兒挑戰更大，請給爸爸媽媽們多點鼓勵與支持，守護每個孩子平安長大，不讓兒虐憾事不斷重演！」。

今年林宥嘉攜手家扶發起《用愛包圍公益競標》，T恤、帽子、運動巾、抱枕、頸枕、提袋、毛毯等九項隱藏守護孩子意涵的兒保簽名商品，即日起至7/9止，於Yahoo奇摩拍賣上架，全數1元起標，所得將幫助遭受不當對待的孩子！