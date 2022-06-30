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新北到宅照護隊一個月服務百餘案　為獨老或身障且行動不便者提供一條龍照護

侯友宜親臨感謝 後續由關懷中心接手

By 台灣英文新聞
2022/06/30 16:59
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

新北市自5月19日啟動到宅照護隊，由醫檢師、醫師到宅為社區確診的獨居長輩或身障行動不便出門者，在疑似確診經通報後，由照護隊提供快篩、問診、投藥、生活關懷等一條龍照護服務，一個多月以來共完成百案，服務超過140人。新北市長侯友宜30日上午特地到新店同仁醫院感謝相關人員，並透過視訊關懷一位家住三重的趙阿嬤，趙阿嬤說感染新冠肺炎雖痊癒，但仍感腰酸背痛，侯友宜說要請三重醫院醫師後續協助診療。

現年80歲獨居的趙阿嬤，因出現喉嚨不適及流鼻水，感到倦怠無法獨自出門，主動來電尋求協助，經照護隊到場進行快篩及投藥，發現阿嬤在照護期間因乏人送餐，三重社福中心立即連結愛心大平台的待用餐券，請鄰居幫忙領餐、送餐。

另外，美樺居家長照單位吳督導在照護期間，也每日電話追蹤關懷阿嬤，噓寒問暖之餘，提醒阿嬤要遵醫囑，定時服藥，才能早日康復。侯友宜在與阿嬤視訊時，非常感謝照護隊和長照單位的協助，但出現腰酸背痛等後遺症，侯友宜表示，要請市聯醫三重院區醫師幫忙看診。

侯友宜特別感謝同仁醫院院長張澍平、牙醫師公會理事長林順華和醫檢師公會理事長湯惠斐，以及陳立愷、劉清標和范綱信等3位醫師、醫檢師。侯友宜表示，這2年疫情嚴峻期間，非常感謝大家，從到宅快篩隊至到宅照護隊，為無法出門而疑似染疫的獨居長輩或身障者提供快篩、問診、投藥、生活關懷等四合一照護服務，短短一個多月來服務上百案、超過140人。

社會局長張錦麗表示，配合照護關懷中心將從7月1日起移回市府9樓，後續如有相關服務需求可撥關懷中心服務專線82591520。

更新時間 : 2022-06-30 18:18 GMT+08:00

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