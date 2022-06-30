新北到宅照護隊一個月服務百餘案　為獨老或身障且行動不便者提供一條龍照護

新北市自5月19日啟動到宅照護隊，由醫檢師、 醫師到宅為社區確診的獨居長輩或身障行動不便出門者， 在疑似確診經通報後，由照護隊提供快篩、問診、投藥、 生活關懷等一條龍照護服務，一個多月以來共完成百案， 服務超過140人。 新北市長侯友宜30日上午特地到新店同仁醫院感謝相關人員， 並透過視訊關懷一位家住三重的趙阿嬤， 趙阿嬤說感染新冠肺炎雖痊癒，但仍感腰酸背痛， 侯友宜說要請三重醫院醫師後續協助診療。

現年80歲獨居的趙阿嬤，因出現喉嚨不適及流鼻水， 感到倦怠無法獨自出門，主動來電尋求協助， 經照護隊到場進行快篩及投藥，發現阿嬤在照護期間因乏人送餐， 三重社福中心立即連結愛心大平台的待用餐券，請鄰居幫忙領餐、 送餐。

另外，美樺居家長照單位吳督導在照護期間， 也每日電話追蹤關懷阿嬤，噓寒問暖之餘，提醒阿嬤要遵醫囑， 定時服藥，才能早日康復。侯友宜在與阿嬤視訊時， 非常感謝照護隊和長照單位的協助，但出現腰酸背痛等後遺症， 侯友宜表示，要請市聯醫三重院區醫師幫忙看診。

侯友宜特別感謝同仁醫院院長張澍平、 牙醫師公會理事長林順華和醫檢師公會理事長湯惠斐，以及陳立愷、 劉清標和范綱信等3位醫師、醫檢師。侯友宜表示， 這2年疫情嚴峻期間，非常感謝大家，從到宅快篩隊至到宅照護隊， 為無法出門而疑似染疫的獨居長輩或身障者提供快篩、問診、投藥、 生活關懷等四合一照護服務，短短一個多月來服務上百案、 超過140人。

社會局長張錦麗表示， 配合照護關懷中心將從7月1日起移回市府9樓， 後續如有相關服務需求可撥關懷中心服務專線82591520。