台灣女將詹皓晴首役開紅盤 溫布頓網球賽擊敗中國好手

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣網球女將詹皓晴與日本搭檔青山修子今（30日）凌晨在溫布頓網球錦標賽女雙首輪開出紅盤，擊敗中國的王曦雨、鄭欽文，首役就有亮眼成績。

根據中央社，2022溫布頓網球錦標賽本週開打，台灣網球名將詹家姊妹這次分頭出擊，與不同隊友搭檔，若姊妹倆一路闖關，預計將在16強提前會師，再次上演姊妹對決的劇本。

今年溫網由「台日組合」詹皓晴與日本搭檔青山修子先行出擊，面對的是中國的王曦雨、鄭欽文，在前10局打完，雙方以5比5打平，可謂勢均力敵，戰局也陷僵局，不過在最後兩局中，比分為7比5、6比3，順利擊敗中國雙人組合。

中央社指出，賽事來到次盤，因「台日組合」歷經首盤暖身，已早早進入狀態，靠著第5局再次率先破發，前6局打完已取得4比2優勢，不過中國後來急起直追，將局數追成3比4，只要接下來再守住自己發球局，就能扳平戰局。

詹皓晴與搭檔並沒有讓對手如願以償，第8局再次攻破對手取得5比3「聽牌」優勢，加上隨後3度化解失局危機，才以6比3順利「關門」淘汰對手，在今年溫網女雙首役開出紅盤。

另外，今年溫網賽台灣男單一哥曾俊欣取得會內賽門票，讓接下來台灣人在國際網球賽事的發展更加光明。而下一輪詹皓晴將跟地主英國組合拜恩絲（Naiktha Bains）與路絲登（Maia Lumsden）爭搶16強門票。