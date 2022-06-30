最夯的線上珊瑚小學堂即將開放報名囉！

最夯的珊瑚小學堂活動即將開放報名囉！ 珊瑚的身上有什麼呢?珊瑚的骨頭在哪裡呢?由於新冠肺炎疫情持續 影響，新北市政府將珊瑚小學堂實體課程轉換為線上課程， 今年將辦理10梯次珊瑚小學堂課程，(1梯次專門提供給貢寮的小 朋友，8梯次學員版與1梯次種子教師版)，課程預計在7月4日中午 12時30分開放網路報名，名額有限，歡迎來報名！

新北市政府與國立臺灣海洋大學海洋環境與生態研究所識名信也副教 授共同合作復育珊瑚，將新北市貢寮鮑養殖池內附生的珊瑚， 採集至本市海洋資源復育園區進行養殖， 在園區海底池建立人工培育珊瑚的技術， 今年起要將珊瑚小學堂學員種植的珊瑚， 陸續移植至卯澳灣海域復育， 讓學員辛苦種植的珊瑚促成海洋生態發展。

新北市政府辦理珊瑚小學堂課程，一直是暑假最搶手課程， 成功報名課程的家長與小朋友會到海洋資源復育園區一起認識珊瑚與 種植珊瑚。但今年受到新冠肺炎疫情影響，為了減少疫情傳播， 特別將「珊瑚小學堂」轉為線上課程， 老師帶領學員一起認識與瞭解什麼是珊瑚、珊瑚的重要性等， 參加課程的學員們每個人都有一株珊瑚苗，雖然無法到場種植珊瑚， 但在課程結束後， 會由珊瑚養殖人員協助將學員們的珊瑚苗綁到珊瑚基座上， 再由潛水員，將珊瑚種植至海洋復育園區海底池的珊瑚養殖桌上， 進行珊瑚養殖與復育。

因應線上珊瑚小學堂課程，辦理學員限定「 養殖珊瑚模型創意DIY比賽活動」，在開課前會以掛號郵寄方式將 教材包寄送給學員， 教材包內除了有珊瑚小學堂認識珊瑚與種植珊瑚教材外，還有1份養 殖珊瑚DIY模型，讓參加珊瑚小學堂活動的小朋友和家長，共同製 作出屬於自己的養殖珊瑚紙模型，學員在將完成的作品拍照後，在8月26日前將照片Email給主辦單位， 主辦單位會根據創意度與整體設計，作為評分標準，選出3個最佳養 殖珊瑚模型創意獎，並贈送精美小禮物哦! 另外也特別舉辦「珊瑚小學堂著色比賽活動」，歡迎國小六年級(含 )以下學童參加，在Facebook搜尋「珊瑚小學堂」粉絲專頁 ，就能列印著色稿，完成的作品在8月26日前郵寄至國立臺灣海洋 大學海洋環境與生態研究所識名信也實驗室參賽，主辦單位會根據創 意度與整體設計作為評分標準，選出3個最佳珊瑚小學堂著色比賽彩 繪獎，並贈送精美小禮物哦!

新北市漁業處表示，海洋是生命的起源， 但海中珊瑚卻正面臨氣候變遷的衝擊， 過高的水溫將導致珊瑚白化甚至有消失危機，一旦珊瑚消失， 海洋生態將會面臨巨大的衝擊，希望藉由線上版的珊瑚小學堂課程， 讓民眾在家也能關心與參與海洋教育， 並將海洋資源復育園區打造成為珊瑚的復育基地， 實現珊瑚海洋教育推廣的最終目標「守護海洋、資源永續」。