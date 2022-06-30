【香港人在台灣】台南關注組策辦「香港時光屋」特展　公視將播紀錄片「不割席」並探討在台港人處境

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）在台南生活的香港人，組成「台南香港關注組」並策辦「香港時光屋」特展，今天(6/30)起至7月10日在台南社區大學據點「埕南25」空間展出，除了展現記憶中的香港，也道出對未來的期望。

紀錄片「不割席」由挪威導演安德斯漢默執導，他在2019至2020年到香港記錄抗爭現場，跟隨示威者走在街頭上，站在第一線，重現示威者所面對的壓力及情緒。（公視提供）中央社

「香港時光屋」開展儀式上午在位於台南市中西區信義街的「埕南25」空間舉行，合作策展的台南社區大學、國際特赦組織台灣分會也派代表出席。

台南香港關注組發言人曉琳致詞表示，兩年前的今天是香港開始實施國安法的日子，這2年來不少香港人因國安法而不太敢在社群網站上發言，台灣的朋友們可能也不太清楚香港現在到底是什麼情況，本次展覽取名為「香港時光屋」，在台灣的香港人盼以香港的過去、現在及未來，來呈現最真實的記憶。

在台南生活的香港人組成「台南香港關注組」策辦「香港時光屋」特展，即日起至7月10日在台南社區大學據點「埕南25」空間展出。中央社

曉琳表示，展覽中以黑盒子模擬香港的城市景觀，每一個黑盒子(上圖) 代表香港的高樓大廈，裡面存放著一個個香港人記憶深刻的歷史事件，另外，也透過在台港人的書寫留言，在台南說出對自由民主的渴望、對家鄉的思念，以及對未來的盼望。

曉琳指出，前往觀展的台灣民眾也可透過留言、連署等方式表達對香港的支持，7月2日、3日還會結合埕南25空間及隔鄰的存心堂咖啡館，辦理香港文化講座、音樂表演、絹印DIY等各種活動，並備有限量香港奶茶，讓大家可在台南感受道地香港滋味。

根據官方臉書介紹，展覽首個週末，7月2、3日將有一連串活動，包括「周星馳電影的香港流行文化根源」講座、「香港時代曲」現場音樂表演、「印起來硬起來」絹印、換領港式奶茶等，展現香港新舊文化。

台南社大指出，7月3日舉辦「寫信的力量」講座，由國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎主講，分享寫信給政治犯過往的個案、寫信的注意事項等，鼓勵大眾為被關押在牆內的人帶來溫暖，也能把握機會到現場觀展。

公視播出紀錄片「不割席」

記錄香港抗爭現場

另一方面，「公視主題之夜SHOW」本週將播出入圍奧斯卡最佳紀錄短片的「不割席」，探討港人移民來台困境。曾參與反送中運動、來台工作的香港抗爭者小玟坦言，就曾遭吼「滾回去」。

公視今天(6/30) 發布新聞稿分享，紀錄片「不割席」由挪威導演安德斯．漢默（Anders Hammer）執導，他在2019至2020年到香港記錄抗爭現場，跟隨示威者走在街頭上，站在第一線，重現示威者所面對的壓力及情緒。內容包含「中大保衛戰」、「理大圍城」等反送中運動的關鍵衝突事件。

中央社引述漢默表示：

「香港所承受的一切，慢慢地影響著我的拍攝對象，這是整個紀錄片創作過程中最讓人感到痛苦的。」

節目映後論壇邀請Podcast「百靈果NEWS」主持人凱莉、香港抗爭者小玟、香港漫畫家柳廣成等人談論政治庇護在台灣是否可行。

公視提到，2019年香港經歷「反送中」運動後，截至2021年，已有逾10萬人搬離香港，不少人用不同方式選擇來到台灣。

協助流亡港人的庇護工作的NGO工作者王曦說明，台灣目前沒有庇護機制，只能用「專案處理」，如果是曾參與反送中運動的前線手足，處境會比一般的投資或專業移民更艱難。

在「不割席」中被拍攝的香港反送中運動倡議者邵嵐，2020年因國安法關係離開香港，她表示有考慮來台灣，但礙於台灣還沒有完善難民政策，加上政治因素的人身安全顧慮，最後選擇在美國華盛頓特區定居，從事國際倡議工作。

目前取得工作簽證、在台灣工作的小玟也語帶無奈：「香港人的身分在台灣很難拿到簽證，加上我是在中國出生的香港人，想要拿居留證更是難上加難。 」

談到港人在台安全問題，小玟曾有被跟蹤騷擾經驗，她描述對方不僅拿著手機對著他們的臉拍攝，還直接飆罵：「你們這些香港人就是暴徒，誰給你們來的，滾回香港」，雖是特例，但對方無理的行徑讓她很傻眼。

小玟不諱言這次蒙面上節目（下圖），就是考量到香港家人的安危，無法避免「被消失」的恐懼，希望自己往後能在台灣安心地生活。柳廣成也說，會選擇從香港移民來台，是為了有更自由的創作空間，但作為公眾人物的情況比較特殊，家人也是在冒險，期許可以儘快將家人都接過來。

「公視主題之夜SHOW」本週將播出入圍奧斯卡最佳紀錄短片「不割席」，節目映後論壇邀請曾參與香港反送中運動的抗爭者小玟（右），她形容抗爭現場如身處羅馬競技場般驚恐，並提及影片中那種諷刺、生氣跟失控的感覺，改變了她的一生。（公視提供）中央社