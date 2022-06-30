睽違3年！第35屆臺灣與韓國觀光交流會議新竹舉行　期許擴大兩國觀光交流

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球觀光旅遊業自新冠肺炎疫情爆發以來面臨衝擊，導致許多國際活動及交流中斷，經由交通部觀光局、台灣觀光協會與中央流行疫情指揮中心多次溝通協調，3年後終排除萬難於今(30)日在新竹市召開「第35屆臺韓觀光交流會議」，這是疫後時期首度國際觀光交流活動。

觀光局表示，「第35屆臺韓觀光交流會議」聚焦討論，如何重啟疫後臺韓旅遊互訪並就疫後旅遊形態及趨勢變化下，政府政策及產業轉型的調適等進行意見交流，期許共同在危機中全力尋找突破口，讓臺韓觀光交流也邁向疫後新模式與新常態。

據觀光局統計，臺韓互訪於2017、2018年各突破百萬人次，2019年互訪亦達245萬人次，創歷史新高。在疫情期間，觀光局仍致力進行國際觀光宣傳，除於會議中推播國際觀光宣傳影片《We Are Ready》外，更釋出2支最新宣傳影片，採詼諧反差手法，首播美食篇及文化篇，傳遞臺灣吃不完的美食與看不盡的多元文化，以吸引韓國旅客於邊境開啟後首選臺灣。

這次會議結論臺韓雙方將同步研議後疫情時代的觀光發展策略，互為推動以文化觀光為主題之宣傳，深化各式交流，鼓勵各觀光業者於邊境開放後，設計貼近疫後觀光需求的旅遊產品，同時配合飛航運具調整變化，提供安全安心的服務，強化教育旅行與各式主題的內涵，深入探索地方的魅力，並結合科技旅遊趨勢，拓展觀光產業的發展與想像，最重要的是雙方應共同努力及早達成互訪300萬人次的目標。

觀光局提到交通部政務次長陳彥伯專程蒞臨會議，除為臺韓雙方代表加油打氣外，也期勉透過會議的討論，能夠激盪新的思維，重拾臺灣與韓國民眾的旅遊信心，讓疫前最平衡的臺韓互訪儘快復甦。韓方則由韓國旅行業協會、韓國文化體育觀光部、縣市政府及觀光業界等多名重要代表親自來臺參與，交通部觀光局張錫聰局長與台灣觀光協會葉菊蘭會長偕同縣市政府及國內觀光產業等代表參與，不僅彰顯臺韓之間友誼及彼此的重視，更展現疫後重啟臺韓觀光交流的重要契機。

觀光局表示，「臺韓觀光交流會議」是臺韓雙方民間觀光組織—台灣觀光協會(TVA)與韓國旅行業協會(KATA)自1974年共同發起，每年輪流在臺灣及韓國舉辦。第35屆臺韓觀光交流會議原規劃在2020年8月召開，因受全球疫情發展影響，考量防疫安全，經由交通部觀光局、台灣觀光協會與中央流行疫情指揮中心透過多次溝通協調，終能順利於今(30)日於新竹市召開。臺韓雙方代表共約100人出席會議，臺韓雙方觀光旅遊協會、交通部觀光局、韓國文化體育觀光部、韓國觀光公社、新竹市政府、航空及觀光產業界等單位共同參與，並恪遵相關的防疫規範。

交通部觀光局張錫聰局長(右)與韓國旅行業協會(KATA) 吳敞熙會長(左)交換禮物。(照片由交通部觀光局提供)

交通部觀光局張錫聰局長(右)與韓國文化體育觀光部代表(左)交換禮物。(照片由交通部觀光局提供)