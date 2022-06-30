【香港回歸25週年】中國國家主席習近平定今天抵港　北京5大機構要員將隨行

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國國家主席習近平預料今天(6/30) 抵達香港訪問，據報導，北京5大機構要員將隨行，當中包括中央辦公廳主任丁薛祥和港澳辦主任夏寶龍。

習近平訪港前夕，風暴來襲，天文台昨晚已懸掛1號戒備信號，預料今晚可能會懸掛較強的3號信號。

中國國家主席習近平30日訪問香港參加回歸25週年活動。有港媒猜測習近平搭乘高鐵從中國內陸抵港。上圖西九龍高鐵站已經完全封鎖。中央社

有港媒報導，習近平的夫人彭麗媛將隨行，擬專程到訪西九文化區戲曲中心。上圖之戲曲中心已經封閉，外面有警員駐守。中央社

星島日報今天刊登分析文章指出，根據中國國家元首逢五逢十到香港的代表團規格，將有黨政軍、全國人大、全國政協的領導人隨行，代表5大機構向香港特區表達祝賀。

文章表示，中共中央政治局委員、中央辦公廳主任丁薛祥和中國全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，肯定是代表團成員。

這也將是夏寶龍出掌港澳辦之後首次來港。

據指出，代表團成員據信還包括中國全國人大常委會一名副委員長，以及一名全國政協副主席。

此外，身兼中央軍委主席的習近平通常還會檢閱駐港部隊，政治局委員、中央軍委副主席張又俠預料也會陪同來港。

除了國家領導人級別，此行也有一些部級高官同行，包括中央政策研究室主任江金權、公安部部長王小洪、中宣部常務副部長李書磊等。

中央社今天報導, 香港警方連續第2天在習近平的主要活動範圍灣仔會議展覽中心高度布防，區內地鐵站今天凌晨起也要關閉。

習近平將會出席慶祝香港回歸25週年大會暨新一屆香港特別行政區政府就職典禮，據報導，他預定今、明兩天從中國深圳來港出席有關活動。

由於大會及就職典禮在灣仔會展中心舉行，香港警方昨(6/29) 凌晨起開始在灣仔重點布防，包括封鎖部分馬道、檢查通過車輛等。

此外，維多利亞港上空已設立了禁飛區。

今天凌晨起，警方還封鎖了灣仔會展地鐵站(下圖) ，東鐵線暫時不停會展站，直到明天下午。

中國國家主席習近平預料30日來港，香港警方連續第2天在習近平可能的活動區域嚴密布防，並提升保安度，完全封鎖了會展中心外的地鐵站。中央社

北京官方至今沒有公布習近平的訪港具體行程，香港警方仍然按照最高保安規格處理。

港區人大代表譚耀宗向媒體說，他們預定今晚進行晚宴，相信北京領導人將會參加並發表講話。

另外，所有參加大會及就職典禮的港府官員和嘉賓已按照防疫要求，昨天起入住會展中心旁的酒店，以便進行閉環式管理。

根據中央社, 香港疫情連日升溫，昨(6/29) 新增染疫突破2000例；而澳門這波疫情累計達533例，這是COVID-19疫情發生以來，澳門疫情最嚴峻的時刻。

截至29日24時，中國現有確診病例432例（其中重症病例1例），累計病亡5226例，累計報告確診病例22萬5638例。尚在醫學觀察的密切接觸者8萬138人；尚在醫學觀察的無症狀感染者832例（境外移入467例）。

香港特別行政區累計確診33萬7685例（病亡9399例），澳門特別行政區累計205例（出院83例）。

北京領導人習近平預定30日來港出席慶祝回歸活動，香港警方在其活動區灣仔會展中心一帶高度戒備，圖為警方封鎖通往會展的馬路，特定車輛才能進入。中央社