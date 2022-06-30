6/30台灣本土+38846　死亡+118　MIS-C增8例　7個月大男嬰成最年幼個案

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增38,942例COVID-19確定病例，分別為38,846例本土個案及96例境外移入；另確診個案中新增118例死亡。



指揮中心表示，今日新增之38,846例本土病例，為18,066例男性、20,763例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前三多縣市為臺中市(5,639例)、新北市(5,339例)、高雄市(4,924例)。



指揮中心指出，今日新增118例本土病例死亡個案，為62例男性、56例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。

另外，今天沒有新增兒童死亡個案，但新增8例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）通報個案，個案年齡從7個月大到11歲，3男5女，皆由台大醫院收治，因院方昨天對MIS-C通報提出質疑，中央重新評估，將6月中旬原列為中症4名個案歸類於MIS-C，另外4例則是昨天提報。

國內12歲以下兒童重症累計78例，21案例是腦炎、15例肺炎、3例敗血症、8例哮吼、23例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有20人死亡，6例合併腦炎、4例肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）、1例哮吼及6例到院前死亡。





指揮中心說明，今日新增96例境外移入個案中，為58例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(3例)、美國、新加坡及瑞士(各2例)、瓜地馬拉、挪威、阿拉伯聯合大公國、泰國、克羅埃西亞、印尼、德國及法國(各1例)移入，另79例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月29日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,767,283例確診，分別為14,618例境外移入、3,752,611例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,651例COVID-19死亡病例，其中6,636例本土、15例為境外移入。