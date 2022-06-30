【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•終場失守1萬4900點關卡　國安基金將緊盯盤勢發展

更新時間: 2022-06-30 14:30

首次發稿: 2022-06-30 14:10

（台灣英文新聞/財經組 綜合報導）台股今天(6/30) 重摔失守1萬5千點關卡，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今天指出，股市確實有些信心不足，但是台灣經濟基本面穩健，當前市場信心受通膨、升息、供應鏈困局等3大因素干擾，市場沒有失序，國安基金將緊盯盤勢發展。

台股今天在電子股殺盤下引發停損賣壓，指數出現重挫破底走勢，終場收在14825.73點，大跌414.4點，15000點及14900點關卡相繼失守，成交值新台幣2592.25億元。

台積電股價再創波段新低，收在476元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至12.34兆元，並影響大盤約125點。

大立光股價震盪逆勢收高在1725元，上漲25元；聯電、聯發科、鴻海、矽力-KY等權值股、高價股普遍走跌，影響電子類股指數下挫逾3%；金融及傳統產業股也紛紛滑落。

財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台股走勢和國際連動性高，今天確實跌幅比較深，但成交量算穩健，若和其他國家比較，台股表現仍相對穩，且台股基本面仍算良好、市場也沒有失序狀態，只是有些信心不足。

中央社引述阮清華表示，當前市場上主要有3大干擾因素，即通膨、主要國家啟動升息和供應鏈困局，經濟能否「軟著陸」的憂慮浮現；台灣是出口導向國家，他國若陷入衰退，就可能影響台灣。

他強調，當前台灣經濟基本面佳，出口、投資穩健，COVID-19疫情漸漸緩和，上市櫃公司也繳出亮眼獲利，經濟成長率仍估有3.9%，相當不錯，相信情勢「不會一直壞下去」。

國安基金將在7月中旬左右召開例會，阮清華表示，這段期間緊盯各國股市盤勢、期貨；至於在此之前是否召開臨時會，他重申，目前台股基本面仍良好、市場並無失序，按照國安基金條例第8條規定，若有嚴重失序狀態就會召開臨時委員會，接下來會密切觀察整體情況。

證交所呼籲投資人

理性以對

台股今重挫414.4點，指數跌破15000點關卡。台灣證券交易所特別在收盤後發布新聞稿表示，短期內台股波動難免，但上市公司體質相對穩健，證交所呼籲投資人理性關注公司基本面。

受美國費城半導體指數大跌2.2%影響，台股今天開低走低，收在14825.73點，重挫414.4點，跌幅2.72%，跌破萬五整數大關，成交值新台幣2592.25億元。

證交所表示，會密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。

證交所指出，台股近期走勢震盪，主要由於全球通膨居高不下，各國央行恐加速緊縮貨幣政策，加上全球供應鏈瓶頸尚未完全緩解，投資人擔憂衝擊企業獲利前景，國際股市波動加劇。

證交所強調，雖然台股市場近期不確定因素較多，但台灣上市公司今年表現仍屬優異，全體上市公司111年第1季稅前淨利1兆1820億元，較110年第1季成長2521億元，增幅高達27.11%。

另外，全體上市公司今年前5月營收總計16兆1504億元，較110年同期成長1兆4194億元，成長率達9.64%，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•失守1萬5千點 國安基金將緊盯盤勢發展