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南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

林試所：經林業試驗所恆春研究中心保種、繁殖有成的17種極度瀕危植物，將運用模擬生境栽植的方式，集中展示於國人眼前，這是在野外絕對看不到的稀奇景緻。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 12:28
小葉魚藤 - 蝶形花冠為紫色系。(照片來源：林業試驗所提供 / 陳柏豪攝)

小葉魚藤 - 蝶形花冠為紫色系。(照片來源：林業試驗所提供 / 陳柏豪攝)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）以國境之南「恆春半島」原生的特稀有植物為環境教育展示主軸，行政院農業委員會林業試驗所與林務局攜手主辦的「方舟中方舟」珍稀植物展，將於7月1日邁入「第2波」，原本展示的南台灣珍稀植物從55種將大幅增加至78種，持續提供大眾了解台灣稀有植物保育現況。

林業試驗所表示，第一次聽到「方舟中方舟」的人會對於這樣的展示主題有些困惑。簡言之，墾丁國家森林遊樂區長年以來蒐集、種植、保育、展示的國內外植物多達上千種，如同南台灣的植物方舟；而其中的花榭溫室更是網羅了70餘種有滅絕危機的珍稀植物，宛如「方舟中的方舟」，肩負了南台灣瀕危植物避難所的任務；今年林業試驗所更邀集在地的墾丁國家公園管理處及畜產試驗所恆春分所共襄盛舉，合力推出「第2波」展示成果。

林試所提到第2波的方舟展的特色，除了將展示的南台灣珍稀植物從原本的55種大幅增加至78種外，也特別就目前國境範圍內僅分布一處，但經林業試驗所恆春研究中心保種、繁殖有成的17種極度瀕危植物，將運用模擬生境栽植的方式，集中展示於國人眼前，這是在野外絕對看不到的稀奇景緻。

林試所提到，這次展示活動中所展示「命懸一線」、國境範圍內僅分布一處之17種極度瀕危植物，分別為蘭嶼筆筒樹(蘭嶼)、多脈風藤(蘭嶼)、小石積(蘭嶼)、雅美萬代蘭(蘭嶼)、中華雙蓋蕨(臺東電光)、囊稃竹(臺東知本)、水社野牡丹(南投魚池)、梅山口鐵線蕨(高雄梅山口)、微紅新月蕨(屏東獅子)、田代氏鼠尾草(高雄六龜)、臺灣木藍(屏東恆春)、多花山柑(屏東恆春)、武威山烏皮茶(屏東瑪家)、小葉魚藤(屏東滿州)、臺灣石櫟(屏東滿州)、蒟蒻薯(屏東滿州)、疣柄魔芋(屏東新埤)等。

林試所說，或許有內行人會質疑在屏東恆春亦有分布的小石積，但是別忘了該種在台灣本島僅分布於墾丁地區的一塊高位珊瑚礁上；雖然容易營養繁殖，但由於花形美麗，不乏採集愛好者之覬覦，隨時都可能全數消失。囊稃竹在恆春地區亦有分布紀錄，但每況愈下，根據最近的調查結果，已全數消失，亟待原地復育。

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

花榭溫室展場外觀。(照片來源：林業試驗所提供)

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

小石積-花白色，雄蕊多數。(照片來源：林業試驗所提供 / 陳柏豪攝)

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

雅美萬代蘭。(照片來源：林業試驗所提供 / 陳柏豪攝)

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

疣柄魔芋的授粉者。(照片來源：林業試驗所提供/陳柏豪攝)

南臺灣珍稀植物庇護所！第2波「方舟中方舟」將展出　命懸一線綠色珍寶極危植物

照片來源：林業試驗所提供
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更新時間 : 2022-06-30 14:07 GMT+08:00

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