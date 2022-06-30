台灣十大死因出爐　癌症蟬聯40年居冠　55歲以上長者占8成6

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）衛福部今（30）日公布去年十大死因統計，總死亡人數共18.4萬人，較前一年增1.1萬人，年齡主要分布在65歲以上，雖是睽違5年首次死亡率及標準化死亡率同時上升，但死亡率為歷年次低；另外，國人死因前三名為「惡性腫瘤、心臟疾病和肺炎」，癌症蟬聯40年十大死因之首，死亡人數集中在55歲以上。

受人口老化影響，110年死亡人數較109年增1萬1105人，65歲以上占9成3

衛福部表示，110年死亡人數計18萬4172人，較109年增加1萬1105人，增幅達6.4%，死亡年齡中位數為77歲；以死亡人數除以年中人口數，死亡率為每十萬人口784.8人，較去年上升6.5%。但若以WHO 2000年世界人口結構調整後的標準化死亡率來看，每十萬人口增加405.5人，增加3.8%。

統計處解釋，110年增幅主要受人口老化影響(65歲以上增加1萬280人；80歲以上增加6,215人)，及110年1月有3分之1日子為低溫(增加1,808人)影響，致110年死亡人數較109年增加萬餘人，為自105年霸王寒流後，首次死亡率及標準化死亡率同時增加。另受COVID-19疫情影響死亡為896人(包含國人國外死亡57人)。

而死亡人口年齡主要分布在65歲以上，死亡人數增加1萬280人(占93%)，其中80歲以上增加6,215人(占56%)。近5年65歲以上人口每年約增16至17萬人，受該年齡層人口快速增加影響，死亡人數隨之增加。

惡性腫瘤、心臟疾病與肺炎居主要死因前三位

依死亡率排序，110年十大死因依序為：

惡性腫瘤(癌症) 心臟疾病 肺炎 腦血管疾病 糖尿病 高血壓性疾病 事故傷害 慢性下呼吸道疾病 腎炎腎病症候群及腎病變 慢性肝病及肝硬化

十大死因死亡人數合計14萬1123人，占總死亡人數76.6%，與109年相較，110年死亡人數除肺炎減1.4%外，其餘呈增加趨勢，以高血壓性疾病(+17.6%)，從排名由第7名升至第6名、糖尿病(+11.0%)、慢性下呼吸道疾病(+10.3％)增加較多。

就性別觀察，110年男性死亡率均高於女性，其中差異較明顯之死因為慢性肝病及肝硬化男性死亡率為女性2.6倍，慢性下呼吸道疾病2.4倍，事故傷害2.3倍。

若就年齡別觀察，1至24歲死亡人口以事故傷害居死因首位；25至44歲以癌症與自殺居前2名；45歲以上則以癌症與心臟疾病居死因前2名。

癌症死亡有8成6集中於55歲以上高齡族群

110年癌症死亡人數為5萬1656人，占總死亡人數28.0%，死亡率及標準化死亡率亦相偕增加。就年齡觀察，110年癌症死亡有8成6集中於55歲以上族群，65歲以上癌症死亡人數較109年增1531人(+4.7%)；0至64歲則減36人。

十大癌症死亡率依序為（順位與109年相同）：

氣管、支氣管和肺癌 肝和肝內膽管癌 結腸、直腸和肛門癌 女性乳癌 前列腺(攝護腺)癌 口腔癌 胰臟癌 胃癌 食道癌 卵巢癌

COVID-19死因排名第19名，死亡年齡中位數為72歲

110年COVID-19死亡人數896人(含57位國人在國外死亡)，年齡主要分布在65歲以上，占7成7；若扣除國人國外死亡，則65歲以上COVID-19死亡人數約占8成。