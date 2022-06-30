上班看電腦、下班滑手機？　日常護眼「這樣做」雙管齊下更有效

【健康醫療網／記者賴欣平報導】現代人使用3C產品的需求大增，上班看電腦、下班手機更是滑不停，眼睛問題也一個一個冒出來！知名眼科醫師鄧友迪表示，由於3C產品大部分都是LED面板，其產生的藍光可能會對視網膜細胞造成傷害；而長時間近距離用眼，也容易讓睫狀肌無法放鬆，甚至產生痙攣；此外，長時間使用3C產品，可能使部分民眾會「忘記眨眼」，使眼睛眨動次數與頻率降低，導致眼睛產生乾澀不適等狀況。

預防勝於治療 護眼日常照護「三大方向」

俗話說「預防勝於治療」，鄧友迪醫師呼籲，在眼睛因過度疲勞而發出抗議前，民眾可從幾個方面著手來養成良好的用眼習慣：

保護：閱讀或是使用3C產品時，保持30公分以上的距離。外出時，尤其是天氣好的日子，應配戴太陽眼鏡，以隔絕紫外線對眼睛的傷害。 休息：每近距離用眼30分鐘，休息10分鐘，讓睫狀肌適度防鬆。 保養：攝食較足夠眼睛保養需要的營養。

然而，由於現代人生活步調緊湊，外食越來越普遍，加上現代人偏食習慣，要從日常飲食中攝取到足量的眼睛保養需要之營養素相對更困難。此時，為求方便，食用純化、提煉出的保健食品或營養品，對許多人來說是一種更簡單、更快速，同時還能補足多種營養的方式。

▲知名眼科醫師鄧友迪

葉黃素、DHA、EPA 護眼營養素功能大不同

談到與「眼睛保養」相關的營養素，近幾年廣為人知的包含DHA、EPA及葉黃素等，這類與眼睛保健有關的營養素，究竟在保養眼睛中扮演什麼樣的重要角色呢？

（1）葉黃素

葉黃素為一種在黃斑部中含量極高的脂溶性類胡蘿蔔素，鄧友迪醫師舉例，其作用就像是眼中的「太陽眼鏡」，可協助吸收藍光，在先前國外針對老人性黃斑部病變的大型研究中，葉黃素亦被證實可減緩老人性黃斑部病變惡化的速度。另外，它也是很好的抗氧化劑，能減緩發炎反應。

（2）DHA、EPA

DHA、EPA均為Omega3脂肪酸，為細胞膜組成的主要成分，其中DHA占視網膜成份21%，也只有DHA能通過血管視網膜障壁進入眼球，對於視網膜中的神經細胞修復及生成新細胞這些功能來說，都扮演相當重要的角色。

另外，鄧友迪醫師提到，人體眼瞼板上分佈許多油脂腺，又稱「瞼板腺」，瞼板線所分泌的油脂，是淚液中很重要的成份。事實上，乾眼症未必都是淚液分泌不足造成，也可能是油脂由於分泌不足，此時，Omega 3脂肪酸可從旁協助改善油脂分泌，緩解眼睛乾澀不適的症狀。

避免隨便亂用 選擇食用保健食品要考量！

為避免適得其反，鄧友迪醫師建議，民眾在選購保健食品或營養品時，應多方了解效用及安全，後再決定。舉例來說，提到DHA，許多人的第一印象都是「魚油」，然而事實上，魚跟人類一樣沒辦法自己生成DHA，其體內的DHA多半是藉由海洋食物鏈最基本的微藻DHA累積而來，若民眾對魚或魚油等相關產品，擔心有海洋重金屬污染的疑慮，也可選擇嚴謹監控下生產的藻油DHA。

因藻類為海洋食物鏈中最源頭的「生產者」， 可以說是更直接、更純淨；近年來隨著生物科技技術進步，在生產藻油DHA上有了很大的突破，也讓過去難以藉由魚類來攝取DHA的族群，如茹素者，有多一項攝取DHA的選擇。

除此之外，也應考量食用者的年紀，例如年長者在吞嚥上較有困難，在挑選時即可選擇膠囊大小較小或以咀嚼形式食用的營養品，安全性較有保障。還有一個民眾容易忽略掉的重點，鄧友迪醫師提醒，如魚油EPA，這類含有抗凝血成分的保健食品，可能會影響臨床上的治療或藥物使用，因此，近期有手術需求、服用抗凝血劑或特定免疫疾病藥物的患者，應主動告知主治醫師自己食用營養品的習慣、是什麼成分…等，讓醫師有依據來做專業判斷。

僅作為營養補充 不能取代藥物及其他治療

保健食品提升了民眾攝取營養的方便性，但鄧友迪醫師強調，「它並不能取代藥品或治療」，若民眾自覺身體不適，還是要尋求醫師協助，安排進一步檢查及後續治療，切勿自行判斷病情而延誤了就醫的黃金時機。

以眼科為例，鄧醫師在診間常遇到民眾主述自己視力模糊，然而，視力模糊成因相當多，不論是乾眼症、黃斑部病變或白內障都有可能導致，需要詳細檢查才能確實針對病因進行治療。而在治療同時額外補充適量營養素作為輔助，才是一個比較恰當的治療照護流程。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53901

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