你每天用多久手機？　研究：少用１小時助提升生活滿意度

【健康醫療網／記者曾正豪報導】要放暑假了，擔心孩子整日不停滑手機嗎？常因為限制孩子手機的使用而產生親子衝突嗎？引導孩子每天減少使用手機時間，就能幫助他們活得更健康。根據2022年4月發表於《實驗心理學應用期刊》的研究指出，每日減少使用手機38分鐘以上，有助於提升生活滿意度並增加體能活動。

每天減少一小時使用時間 減輕負面情緒

國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，很多家長擔憂小孩過度使用智慧型手機會帶來負面的影響，像是缺乏運動、增加肥胖、頸椎疼痛、成績變差，以及增加成癮行為的風險等。過去我們並不清楚每天使用手機多久才算是過度，該研究提供一個比較明確的建議，與其完全不使用手機，倒不如每天減少一小時使用時間，只要能堅持做一個星期，將會顯著地、長期地改善我們的生活習慣，包括四個月之後，仍持續地每天平均減少使用手機45分鐘，有助於增加生活滿意度和運動時間、減少憂鬱和焦慮症狀，以及吸菸量也會降低。

建立健康生活習慣 排除數位毒素

暑假即將到來，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，父母可嘗試下列四個方式幫助孩子建立健康的生活習慣：

第一「設定漸進式的目標」，每天減少使用手機一小時，不需要急著一次做到，而是想辦法先提高孩子意願，逐步達成目標。

第二「檢視不用手機的時間」，像是吃飯、如廁、洗澡，或是上學、跑步、跳繩、運動等，當開始檢視就比較容易訂出什麼時間可以不用拿手機。

第三「親友間相互提醒」，與其一直叮嚀孩子或家人吃飯與看書不要使用，不如彼此互相提醒、支持鼓勵，成功的機會反倒比較高。

第四「紀錄一星期的成效」將每一次減少使用手機的時間記錄下來，研究中顯示只要持續做一星期就能達到效果。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54273

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