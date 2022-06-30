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菲國總統就職台灣缺席 外交部：綜合情勢考量未獲邀

崔靜麟表示，外交部將會與駐菲律賓代表處密切關注新政府人事安排，並持籲加強兩國官方聯繫，推動雙方實質關係。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/06/30 12:14
外交部副發言人崔靜麟。（圖／台灣英文新聞）

外交部副發言人崔靜麟。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）菲律賓總統當選人小馬可仕今（30）日宣示就職，台灣並未受邀出席觀禮，外交部副發言人崔靜麟表示，我國多次表達派員致賀的意願，菲方因「綜合情勢考量」無法邀請我方出席，外交部對此表示遺憾。

崔靜麟於今日外交部例會上表示，6月小馬可仕當選該國第17屆總統後，我國駐菲代表處已轉交總統蔡英文的賀電給小馬可仕總統，並向菲國政府及小馬可仕團隊正式提出欲派員出席觀禮，也積極透過管道爭取，然菲國表示「基於綜合情勢考量，無法邀請我方出席，請我方諒解」。

崔靜麟強調，菲律賓是我國新南向政策重點國家，兩國地理毗鄰，雙方在經貿、觀光及人員交流上都相當密切。台菲110年的貿易總額達90.7億美元，今年1到4月雙邊貿易額成長20.6%，在台菲籍移工約14萬人，對台灣經濟發展貢獻良多。

崔靜麟表示，外交部會持續與新政府合作，基於務實、互利、互惠，積極推動各項交流。增進兩國人民福祉。

此外關於馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）理事主席兼代表將由原勞動部長貝約（Silvestre Bello III）出任，外交部表示歡迎，崔靜麟也確認，貝約為首位部長層級官員出任MECO代表。

崔靜麟表示，今日就職典禮後，小馬可仕將依法正式提名並任命主要官員，外交部將會與駐菲律賓代表處密切關注新政府人事安排，並持籲加強兩國官方聯繫，推動雙方實質關係。
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更新時間 : 2022-06-30 14:06 GMT+08:00

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