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南台灣守護陸蟹降海釋幼！墾管處籲：讓出安全馬路、留下安靜海洋產房

墾管處：除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 10:56
2022年之陸蟹繁殖季。(圖片翻攝自墾丁國家公園網站)

2022年之陸蟹繁殖季。(圖片翻攝自墾丁國家公園網站)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）墾丁國家公園園區為台灣陸蟹多樣性最高的地區，為守護珍貴的陸蟹資源，期望陸蟹多樣性永續存在，除將展開一系列陸蟹生態保育工作外，台26線香蕉灣至砂島段將啟動蟹交管工作，並請用路人讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房。

每當陸蟹繁殖季，可見抱卵母蟹冒險突破重重阻礙及穿越公路到海岸釋幼，完成繁衍後代，墾管處在陸蟹繁殖季將啟動台26線香蕉灣至砂島段護蟹交管工作，執行時間為7月13日-15日；8月12日-14日 (農曆六、七月之15、16、17日)，晚間18時30分至20時30分，9月10～12日(農曆八月之15、16、17日)為晚間18時至20時，管制台26線省道39.5k至41.5k共2公里路段，原四線道縮減為二線道，採雙向各縮減外側車道，於管制時間中每封路10分鐘後開放內線道通行10分鐘之作法，守護陸蟹安全過路降海釋幼。

墾管處還說，除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。

為了現場工作執行順利並減少對陸蟹干擾，墾管處懇請民眾在管制時段內無必要使用道路者，不要到現場，盡量將那段時間的道路、海岸和沙灘空出來留給陸蟹媽媽們；讓出安全的馬路，留下安靜的海洋產房。

為讓民眾瞭解陸蟹並體會陸蟹所面臨的問題，墾管處將辦理9個場次的「蟹謝讓路」活動，從遊戲中感同陸蟹媽媽之辛苦奔波，進而思考人類又該如何去幫助他們。另與港口社區合作，於港口地區辦理收費性質的陸蟹環境教育活動，預計9場次，由港口社區解說員帶領民眾了解陸蟹生態，包含認識陸蟹、陸蟹生態、陸蟹的困境與保育工作，以及社區保育重要性完整的陸蟹環境教育內涵。

因應陸蟹季節到來，遊客中心即日起展出「月光海岸-墾丁國家公園海岸林陸蟹」特展，內容涵蓋陸蟹特殊生態習性及背景知識，引導民眾進一步認識陸蟹。

墾管處再次呼籲，行駛在國家公園區內道路時能提高警覺並放慢車速，因為墾丁地區生態相當豐富，無論白天黑夜很多生物會出現在道路及周邊，因此若遇到生物時，請禮讓他們先行，另外來到墾丁觀察陸蟹時也請盡量避免造成過度干擾，若有發現捕捉陸蟹或破壞陸蟹棲地，也請通報墾丁國家公園管理處(08-8861321)及保七總隊第八大隊(08-8861331)，有了大家的守護將能讓墾丁陸蟹生生不息。

南台灣守護陸蟹降海釋幼！墾管處籲：讓出安全馬路、留下安靜海洋產房

每當陸蟹繁殖季，可見抱卵母蟹冒險突破重重阻礙及穿越公路到海岸釋幼。(照片由墾管處提供)

南台灣守護陸蟹降海釋幼！墾管處籲：讓出安全馬路、留下安靜海洋產房

墾管處：除封路交通管制外，現場還有生態調查監測及進行定時定點陸蟹環境教育，期盼大眾能對園區生物更多禮讓及尊重。
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