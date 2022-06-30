小馬可仕就職菲國總統 勞動部長出任駐台代表

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）菲律賓總統檔選人小馬可仕今（30）日宣示就職，原勞工部長貝約出任馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）主席，層級為歷任最高。

中央社報導，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今日上午會先到總統府拜會即將卸任的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），隨後兩人將赴國家博物館參加就職典禮，爾後小馬可仕再回總統府舉行內閣官員就職典禮。

多國政要將出席該廠就職典禮，包括美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）夫婿任德龍（Doug Emhoff）、中國國家副主席王歧山、泰國副總理兼外長董恩（Don Pramudwinai）、越南國家副主席武氏映春、澳洲總督赫爾利（David Hurley）等人。

台菲往來密切，此次任命78歲的貝約（Silvestre Bello III）出任馬尼拉經濟文化辦事處理事主席兼代表。對此，我國駐菲代表徐佩勇表示，目前約有16萬名菲律賓勞工在台灣，而貝約在杜特蒂任內擔任6年勞工部長，2019年曾赴台灣出席台菲勞工會議，「對台菲雙邊事務，特別是勞工這塊非常熟悉」。

貝約隸屬執政黨「民主菲人－國民力量黨」（PDP- Laban），曾任菲國政府與菲律賓共產黨首席談判代表，前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）在位期間，貝約還曾擔任6年內閣部長。

徐佩勇指出，貝約跟總統府關係密切，公職經歷長、政治資歷完整，「而且他是歷來擔任MECO主席的人當中，曾擔任公職職位最高的。以前有過次長級的出任，像部長的，我看還是第一次」。

徐佩勇認為，貝約接任馬尼拉經文處主席是非常合適的人選，期許未來跟他有更密切的合作，台菲關係更緊密，可以有更多合作。