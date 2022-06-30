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體驗台灣花東縱谷豐富人文風景！縱管處推自行車旅遊　徐行縱谷深度漫旅

交通部觀光局：對於縱管處推出「徐行縱谷」自行車新品牌遊程，包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」，讓旅客以自行車騎訪太魯閣峽谷欣賞山海美景

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/30 10:00
照片由交通部觀光局提供

照片由交通部觀光局提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部以自行車環島路網為主幹，串聯鐵路旅遊、地區型自行車道及特色景點等，規劃出全國16條自行車多元路線。其中花東縱谷國家風景區管理處以「徐行縱谷」自行車旅遊品牌，推動3條多元具深度漫旅的特色，縱管處長郭振陵表示，自今(30)日起3條自行車旅遊產品將會正式於趣吧旅行社上架銷售。

交通部觀光局主任秘書林佩君提到，對於縱管處推出「徐行縱谷」自行車新品牌遊程，包含「太魯閣峽谷單車Ｘ洄瀾漫波」、「森林療育Ｘ走入黑熊國」、「稻米文化Ｘ池上田園風光」，讓旅客以自行車騎訪太魯閣峽谷欣賞山海美景；以療育及自然生態跟著布農族人走入有熊國度瓦拉米步道；或是騎乘在成片稻浪中，走訪關山、池上小鎮，均非常適合疫後旅遊。

行政院東部聯合辦公室執行長洪宗楷表示，花東觀光資源豐富，北從太魯閣，南至台東，都有精彩的旅遊內涵，值得大家一遊再遊。台東縣池上鄉長張堯城則邀請民眾，一定要來參加徐行縱谷遊程。

縱管處長郭振陵表示，自6月30日起3條自行車旅遊產品將會正式於趣吧旅行社上架銷售，同時提供首波的促銷活動給搶先體驗的民眾，第1波「暑假安心遊」促銷活動期間為6月30日至7月31日止，將提供4人同行，團費折扣1000元的優惠，限量290組，額滿為止。自由行的旅客則可參加「玩騎認證」活動，玩騎花東縱谷任一條多元自行車路線軌跡，就有機會至指定地點兌換限量好禮。

縱管處期許未來能透過自行車徐行的速度，以及自行車/電輔車的輔助，讓旅客更輕鬆、更深度的走訪，並看見花東縱谷豐富的人文風景。
觀光局
縱管處
自行車旅遊
花東

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