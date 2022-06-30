Novavax疫苗首批50.4萬劑6/30抵台灣　最快7/8開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑於今早抵達桃園國際機場，本批效期至9月30日。根據指揮中心指揮官陳時中說法，最快於7月8日起開打。

台灣於2020年9月18日與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗，而首批Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹機場啟運來台，班機在30日上午7時3分抵達桃園國際機場。

班機落地後滑行停靠於A9停機坪，經消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下，完成通關作業後經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，本批疫苗效期至2022年9月30日。

根據6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，Novavax COVID-19疫苗將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次、第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用，每劑須接種0.5ml。

由於食藥署5月時已收到Novavax寄來的200劑檢驗標準品，並已完成相關檢驗，因此疫苗到貨後7天便可完成後續檢驗。指揮中心指揮官陳時中昨表示，預計最快於7月8日起提供接種。