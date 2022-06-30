台灣馬祖觀光圈產業聯盟大會正式啟動 交通部長：景點具備國際潛力

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）交通部觀光局馬祖國家風景區管理處以「打造全台唯一觀光藝術島」號召四鄉五島代表領袖及在地業者，共同經營觀光圈品牌。交通部長王國材表示，成立觀光圈的目的是為了資源整合、擴大行銷及建立品牌；馬祖有四鄉五島，景點具備國際潛力，勢必成為疫情後的重點觀光目的地。

王國材指出，交通部持續推動馬祖觀光及交通發展，尤其在聯外交通方面，新開航的南北之星從臺北港到南竿的航程只需三小時；新的臺馬之星預計明年四月就會打造完成；而華信航空也有開航計畫，旅客要到馬祖體驗五星級的絕美風光可以有更多選擇。

觀光局長張錫聰表示，深耕台灣旅遊環境的腳步沒有因為疫情而喊停，各地觀光圈都在努力等待天晴。期間馬祖更在2022年首度結合縣政府與文化總會和馬祖管理處舉辦第一次的馬祖國際藝術島，透過藝術不僅轉化出地方的故事，文化與歷史，更透過藝術開啟了地方間的對話，感受到馬祖另一股深藏不露的軟實力正在醞釀，期待爆發。而這就是觀光圈產業聯盟成立的宗旨，透過共構、共好，打造出屬於馬祖在地品牌差異化及獨特性，透過品牌經營讓臺灣人重新認識馬祖，除了戰地風情，除了老酒麵線，馬祖還有無限的可能性，透過實際深度之旅，讓在地的特色不僅跟國旅更在未來與國際接軌。

連江縣長劉增應亦表示，觀光圈的啟動，象徵馬祖觀光將開啟全新的里程，觀光圈的組成即象徵馬祖產業大平台的建構。

馬祖國家風景區管理處則以物產運出去，遊客走進來為目標，從旁協助與服務觀光圈的需求，未來更將以跨域共享、創新遊程、數位轉型、精準行銷與品牌形塑五大策略，一步一腳印建構起屬於馬祖觀光的全新視野，方能實踐觀光主流化的最終目標。

馬祖管理處以「馬祖野吧(馬祖好厲害)」為主軸，29在南竿遊客中心，由交通部王國材部長、觀光局張錫聰局長、連江縣陳雪生立委、劉增應縣長與馬祖管理處方正光處長蒞臨共同見證，宣告馬祖觀光圈產業聯盟正式啟動。近百家具代表性的各界貴賓與在地業者，還有由四家在地餐飲業者以藝術融入地方美食，打造出系列創意料理呈現「味蕾上的馬祖」，同時現場更以東引島上的社區小朋友共同製作的手繪風燈，展現出馬祖文創藝術DNA從小扎根的並與觀光體驗更緊密契合的使命與決心。

馬祖管理處積極推動馬祖觀光圈產業聯盟，從地方資源盤點與梳理、產業與地方攜手提升旅遊的品與質、創新主題遊程的開發和健檢、跨域跨產業之媒合與交流，將逐步啟動展現中央與地方資源整合優勢，將馬祖藝術島的島嶼品牌推向國際，布局未來，讓馬祖躍上熱門旅遊景點之列。