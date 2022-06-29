你也「偏頭痛」了嗎？醫師：避開這3種食物

【健康醫療網／記者林哲遠報導】偏頭痛已被世界衛生組織列為全球前20大失能疾病之一，台灣的偏頭痛盛行率更高達約10%。只要頭痛就是罹患偏頭痛嗎？偏頭痛的症狀與成因為何？雙和醫院神經內科陳龍主任逐一為大家解析。

偏頭痛分為：有預兆、無預兆

陳龍指出，偏頭痛是所有頭痛的最常見的症狀，簡單來說會分成2種部分，有預兆的偏頭痛、沒有預兆的偏頭痛，有預兆的偏頭痛在發病時，患者在視覺、感覺上會有一些預兆，包含會看到類似馬賽克、反光、彩虹、物質變形等，接著在約半小時內開始會有頭痛的症狀。

至於頭痛症狀，陳龍說明，可能是太陽穴、單側、博動性的頭痛，在疼痛的程度上大概在中度到重度之間的疼痛狀況，除了頭痛以外，有部分會有噁心、嘔吐、怕光、怕吵等症狀，疼痛的時間可能會持續4個小時以上。

陳龍補充，許多女生在月經前後會有偏頭痛的情形，若每個月的發作符合一定的比例，包含超過一週且持續三個月，就會診斷為偏頭痛。此外，據國際頭痛學會所制定的第3版國際頭痛分類（ICHD-3）診斷標準，若有下列狀況，即符合偏頭痛的定義，頭痛至今有超過5 次、每次持續4至72小時、伴隨著噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀且具有以下其中一項特徵，搏動性疼痛、單邊、至少為中等程度疼痛、頭痛因身體活動而加劇。

父母皆有偏頭痛病史 遺傳孩子機率高達50%

人體在疼痛時是透過「三叉神經系統」誘發導致，陳龍表示，這個管理系統如果被激活之後，就會釋放出一些物質，造成腦部的血管擴張，進而造成偏頭痛的發生。此外，若父母雙方有一位有偏頭痛，孩子罹患偏頭痛的機率大概為25%，父母皆有的話孩子則有一半以上的機率會遺傳到偏頭痛。

紅酒、乳酪、起司恐誘發偏頭痛

治療偏頭痛可分為非藥物治療、藥物治療，陳龍解釋，非藥物治療方面，要避免攝取紅酒、乳酪、起司會誘發偏頭痛的食物，養成運動習慣也可以降低偏頭痛發作的嚴重度、發作頻率；藥物治療則分為疾病發作時的治療與預防治療，疾病發作的藥物通常投以，非類固醇類抗發炎藥物、抗焦慮、抗憂鬱、止吐藥、血清素等；預防藥物則包含，鈣離子阻斷劑、抗憂鬱、抗癲癇藥物等，來預防偏頭痛發作。

最後，陳龍強調，並非做了什麼事情、不做什麼事情，就不會有後天的偏頭痛，目前偏頭痛的病理機轉載醫學上仍沒有定數。民眾一定要先確立診斷是偏頭痛之後，後面的治療才有意義。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54262

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