超萌！茶湯會聯名台灣人氣角色馬來貘　五款消暑新品及周邊搶先看！

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）茶湯會攜手人氣角色馬來貘打造全新飲品包裝， 並結合春水堂創辦人墨寶，以東方書法美學及現代插畫創作， 共創多樣趣味喝茶情境。

歡慶17 週年，茶湯會五款全新飲品包含「貘法 17」檸檬氣泡飲、期間限定萄萄柚氣泡飲， 以及三款各東方美人茶系列品項。 氣泡飲製作原料皆使用台灣在地檸檬和葡萄柚果露， 風味上檸檬氣泡飲酸甜帶勁、清新爽口， 葡萄柚氣泡飲則加入翡翠綠茶提味， 結合沁涼氣泡水味如同零酒精氣泡雞尾酒，再加入 Q 彈脆口的寒天晶球與咕溜奇亞籽增添口感。

東方美人茶系列新品為台灣獨有的半醱酵烏龍茶， 新品採摘一心二葉茶芽，依風味將三位美人命名為「素顏」、「 完妝」和「拿鐵」，其中「素顏東方美人」 在琥珀色茶湯中點綴了些許蜂蜜增添香氣，伴隨著熟果蜜香入口回甘。

「完妝美人」 茶如其名，茶香與茶湯皆更為濃郁，添加蜂蜜調味，口感醇厚甘甜， 好似品嚐美人精心打扮的甜蜜心意；「東方美人拿鐵」 將茶飲加入鮮奶，為整體增添迷人溫潤的香氣。

此外，馬來貘與茶湯會推出聯名周邊商品，包含環保隨行杯、 馬克杯及造型筆；透明隨行杯隨杯附送粗吸管； 馬克杯奶白色杯身則為馬來貘躺在野餐墊上，營造忙裡偷閒的下午茶時光； 造型筆提供黑白兩款配色選擇。

春水堂創辦人劉漢介特別以詩人陶淵明的《四時》 「春水滿四澤，夏雲多奇峰。秋月揚明暉，冬嶺秀寒松。」 和詩人李白的「陶然共忘機」詩詞為文本，親自提筆揮毫， 並融入馬來貘創意多款飲茶情境圖素，以雙方古今融合的迥異風格， 擦出有別於以往的火花，並傳遞喝茶賞景的雅興與珍惜美好的當下。

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茶湯會聯名馬來貘插畫推出隨行杯、馬克杯、造型筆等。（圖／茶湯會）



「貘法17」檸檬氣泡飲、葡萄柚氣泡飲。（圖／茶湯會）