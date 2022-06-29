游盈隆提台灣民主八大異象　不分黨派性別力推二次民主運動

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 財團法人台灣民意基金會董事長游盈隆今（29）日提出台灣民主的八大異象與問題。

游盈隆近日於臉書提出台灣因民進黨執政腐敗需要第二次民主運動，引起不少關注，今日再度發長文直搗問題點，首先直指民進黨一黨獨大，在野黨軟弱無力，政黨相互監督與制衡功能弱化；總統兼黨主席的制度設計更是台灣政黨政治與民主憲政的亂源，亟需廢除。

針對台灣民主憲政失衡最大的問題，游盈隆表示，民進黨完全執政六年，行政、立法、司法、考試、監察五權有分立與制衡嗎？「大總統，小院長、小立委、小監委」是活生生的現象。

此外，游盈隆也點名新聞媒體、學術界及民間社運團體，「今日台灣還有多少媒體具獨立性與自主性，…監督國家機器運作，而不是充當掌權者的側翼或傳聲筒？知識界及學術界異常沈默，像中研院陳培哲教授者，有如鳳毛麟角，知識份子為何不說話？為何長期保持緘默？」

游盈隆強調，台灣人今年二月給台灣民主表現打65.45分，低空掠過的成績，表示台灣人基本上肯定台灣民主，但認為還有很大進步空間。這也意味，推動「台灣第二次民主運動」是重大歷史任務，也會有雄厚民意基礎。

「台灣二次民主運動要成功必須大家一起來，不分性別、不分老少，不分顏色、不分黨派，不分階級，不分省籍族群、不分宗教，集思廣益」，他希望台灣二次民主運動的推動，能讓大家對現在與未來有新的想像空間，不再只侷限在大小選舉與政黨惡鬥的貧乏政治生活中。



圖翻攝自游盈隆臉書