美國卡車移民案51死 3嫌遭逮面臨起訴

(台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）再添5命！美國德州聖安東尼奧郊區棄置卡車內的死亡非法移民人數上升到至少51人。兩名墨西哥公民及美國籍卡車司機遭到逮埔，該案為美國史上死亡人數最大宗的人口走私慘劇。

《路透社》報導，聖安東尼奧（San Antonio）距離墨西哥邊境約250公里，為人口走私販運的主要過境路線。28日當天氣溫高達39.4度，當局獲報在一輛沒有水、沒冷氣的棄置貨櫃卡車車廂中發現至少46名死者與16位倖存者。倖存者被送往醫院急救，其中包含4名未成年人。今日死亡人數上調至51人。

報導指出，51名死者包含39名男性、12名女性，至少有27名為墨西哥公民、3名瓜地馬拉公民以及4名宏都拉斯公民，其餘死者的國籍仍在調查中。

知情的官員們匿名透露，該輛卡車上可能搭載逾百名移民，他們可能最近才越過邊境，由卡車運送到工作地點。一名逃出卡車的移民攔下路人，撥通911電話報案，事情才曝光。而一名在附近大樓工作的人士聽到呼救出來查看，發現車廂的門部分打開，裡頭有許多屍體。

據悉，當時受害移民身上灑了一種刺鼻氣味的物質，走私者常以此來掩蓋人體氣味，躲避警犬的查緝。

三位官員向《路透社》表示，倖存者可能受到美國庇護或以其他形式人道主義救濟。過往一些人口偷渡的倖存者被帶至美國關押，並作為證人。

調查人員根據卡車登記文件，循線在聖安東尼奧逮捕2名墨西哥公民畢爾巴鄂（Juan Francisco D'Luna-Bilbao）及門德斯（Juan ClaudioD’Luna-Mendez），他們被控非法居留美國期間擁有槍械。

據墨西哥官員表示，另有一位卡車司機被逮補拘留，並將面臨起訴。但截至當地時間28日晚間，這位美國公民仍在住院。

美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement）調查部門官員拉拉比（Craig Larrabee）表示，美國史上死亡人數最大宗的人口走私悲劇。

美國總統拜登表示，這場悲劇「令人驚懼與心碎」，他譴責人口販運「利用弱勢個體牟利是可恥的」，並矢言要打擊不法獲利高達數十億美元的人口販運產業，自拜登2021年上任以來，這些人蛇集團助長了非法移民潮，今年5月高達23.9萬位無照移民穿越美墨邊境更創下歷史新高。

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