Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

7/1起自備環保杯可折至少5元　各大超商、速食、咖啡店優惠一次看

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/29 17:59
環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日 正式實施。

環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日 正式實施。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）環保署自備飲料杯享新台幣5元優惠政策將在7月1日正式實施，各大連鎖店、便利超商也都紛紛響應政策，例如星巴克宣布直接加碼至每杯省10元，統一超商則是每月1日可省7元；全家便利商店、麥當勞則另外設置循環杯租借服務；路易莎、大苑子則是一律折抵5元。

根據統計2020年全台使用約40億個一次用飲料杯，產生很大量的廢棄物；另外聯合國將在2024年正式落實一份具有法律約束力的「全球塑膠公約」，減塑勢在必行。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌表示，環保署在2011年就有規範，自備杯提供1至3元的優惠；根據業者反映，最初1至3元的優惠僅有6%左右的民眾響應，改為5元後民眾使用自備杯的比例提高5倍，約達3成左右，相當於一年減少7000噸的垃圾、5.8億個飲料杯。

統一超商表示，結合旗下7000多家門市，已自6月15日起提前響應政策，7月1日起加碼，每月1日可省7元。

全家便利商店表示，即日起可享自備杯省5元的優惠；另外在7月底之前，將設置循環杯示範店，會有100家門市展開，預計年底前能擴點到全台400家店。

速食業者麥當勞及肯德基皆提前響應政策。麥當勞自6月1日起就提供自備杯省5元優惠，並與好盒器合作，在台南、台北合作設循環杯自助租還站，推動環保新生活；肯德基則是6月15日便實施自備杯省5元優惠。

星巴克則強調，自從進到台灣的第1天就有環保優惠的折扣，希望更多消費者共鳴認同；並積極響應政策，自備飲料杯可省10元，會持續努力、推動地球永續。

本土咖啡連鎖品牌路易莎表示，已經公告各門市完全配合政府政策，執行環保杯折5元。

台灣鮮果第一品牌大苑子表示，在環保杯的折價部分一直都是依循政府規定。6月30日以前，使用環保杯都是折抵2元；7月1日起，顧客持環保杯至門市消費，一律折抵5元。
環保杯

相關新聞

鼓勵民眾響應綠生活　台灣麥當勞6月起自備飲料杯現折5元
鼓勵民眾響應綠生活　台灣麥當勞6月起自備飲料杯現折5元
2022/05/26 12:01
台灣新竹市試辦飲料杯「甲地借乙地還」活動 看電影也可參加
台灣新竹市試辦飲料杯「甲地借乙地還」活動 看電影也可參加
2019/11/04 15:05

更新時間 : 2022-06-29 18:13 GMT+08:00

最受歡迎

台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間