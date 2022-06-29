台灣文策院估國發金投資創新高　年度創意內容大會喜迎國際買家

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）台灣文化內容策進院（以下簡稱文策院）新任院長李明哲於今（29）日分享下半年及未來長期計畫。

文策院於21日舉行第二屆第一次董事會，一致通過由原任院長李明哲續任，任期自即日起開始，董事長彭俊亨也參與今日媒體茶敘，文策院協助台灣影視音娛樂產業吸引國內外私人資金投資，邀請好萊塢團隊開設影集開發課程，其中眾所矚目的年度大型商業展會「創意內容大會」也是討論焦點，文策院樂觀面對邊境開放，今年預計將突破過往迎接大批國際買家來台投資。

李明哲表示，文策院於2019年成立，2020年國發基金投資文化內容創意產業創歷年新高，今年預估再突破高峰，上半年總投資額來到6.7億，連帶捲動民間資金達3.4億。然而，台灣產業不見起色的問題出在有好的創作者，但好的經營者相對少，因此難以吸引資金，且過往產業資本偏重政府有限的補助，遠離市場端的創作容易胎死腹中。

李明哲強調，文策院瞄準的是投資、融資、私人企業贊助，投資方向不侷限影視，無論遊戲、漫畫、表演藝術團體等都可以申請，文策院專注投資前期開發，後續要創作者自己籌資，因此市場性將主導作品，文策院也注重引進國際資本跟科技力量，科技又分為三大部分-新型態內容、跨域創新及技術更新。

李明哲說明，台灣影視音娛樂產業現正處於飛機起飛前要補給充足燃料階段，之後才能順利起飛。他透露要接下院長一職其實內心掙扎，他面對現階段的產業處境將會是吃力不討好，且容易備受質疑的階段，「文化內容產業有很多問題要被解決，有趣的事不是解決所有問題就會被解決。」



李明哲認為台灣產業處於起飛前階段

李明哲提出三大解決辦法，分別為完善產業資金生態系、推動產業化、全球市場拓展及產銷並重，「產業化不等於商業化，台灣影視產業最大問題是產銷失衡，銷售沒有跟上是一件很可怕的事！會持續和國發會溝通，協助創作者撰寫前期商業計畫等，建立完整配套機制，每一個發展階段都有對應的投資資金，也可以是股權投資，不是補助的概念。」

當大家都在討論為什麼韓國人拍的出熱門影集《魷魚遊戲》，台灣卻不行時，李明哲推推眼鏡表示他關心的是，「為什麼Netflix選擇南韓而不是台灣？」跳脫既有思維模式看大局是他一再強調的，雖說投資人各有喜好，有人愛賭風險高獲利高的，有人則喜歡細水長流穩穩賺，李明哲強調，台灣縱使有強大科技業撐腰，但局限於made in Taiwan思維，應該要跨出變成power by Taiwan，前期發展就要面向國際合作，而不是抱持只要東西好就可以賣到國際的想法。

文策院歷屆創意內容大會都很精彩，今年因有往年佈局，預估來台尋找潛力股的國際買家數量將創新高，李明哲說，該大會主打台灣是最佳的亞洲合作夥伴，政府也會推出很多優惠措施吸引國外資金，而指標性的沈浸式體驗展覽也會努力呈現台灣最好的一面。

以上圖片由文策院提供