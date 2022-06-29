中國北京「動態清零」要再5年？ 引民眾恐慌：不忍了！官方急撤字

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）北京市委書記蔡奇週一（27日）在代表大會上表示「未來5年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」，此言一出立刻引起民眾恐慌，紛紛表示受不了再繼續5年的防控生活，而後新聞報導中的「未來5年」就被撤字刪去。

共產黨北京市第13次代表大會開幕時，蔡奇作黨代會報告，提到「未來5年，北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控」，民眾得知後紛紛在社群平台微信上轉發，指出「未來5年」這字，並表示「北京人，請至少做好五年思想準備」、「我想離開北京了」、「已經過了兩年半，還有五年」等。

面對這番爭議，北京日報在這篇報導的文章中已將「未來5年」撤去，剩下其餘「北京將堅持不懈抓好常態化疫情防控；毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針；高品質推進常態化核酸檢測和重點篩查，嚴格小區（村）、單位和公共場所進入查驗；實施首都防疫設施專項規劃等。」

此外，CNN報導指出，蔡奇報告時還提出，今後5年的奮鬥目標是：「四個中心」城市戰略定位進一步強化，國際一流的和諧宜居之都建設取得新的重大進展，京津冀協同發展不斷向縱深推進，全體人民共同富裕邁出新步伐，為率先基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎等。