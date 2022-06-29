市長獎學生揚名國際 新北共4413學生獲市長獎合成紀念獎牌

新北市110學年度市長獎共有4413位高中職及 國中小學生獲獎，因應疫情調整市長獎實體頒獎典禮形式， 將合成學生與市長的照片製作市長獎獎牌致贈給每位學生，在溫馨畢 業季，市長更親自錄製畢業生祝福影片，為畢業生加油打氣，讓榮耀 成為永恆紀念。

教育局表示，原訂統一頒獎典禮於6月21至23日舉辦， 雖然因應疫情避免跨校大型群聚而決定調整授獎模式， 對每位獲得市長獎的學生而言，此為求學階段的最高榮耀，為鼓勵這 些優秀的孩子，仍將合成學生與市長的照片， 並致贈給每位學生市長獎獎牌及庇護工廠特製小禮包， 將市長的心意化作溫暖的祝福。

今年獲市長獎學生不僅展現新北教育適性揚才成果， 更化身台灣之光揚名國際。如淡水商工女籃隊長韓汛，帶領球隊榮獲 HBL 108至110學年度女子組冠軍，完成三連霸及HBL唯一2度三 連霸隊伍佳績，也在今年5月前往法國「2022世界中學生運動會 3對3籃球」女子組賽中讓台灣首次奪金。而三重高中蕭宇婕同學也 榮獲2022年世界啦啦隊錦標賽(2022 ICU World Cheerleading Championships） 「彩球團體」獎，獲得亮眼表現。

格致高中丁珮雯榮獲TIRT全能機器人國際邀請賽-VEX Robotics Competition第二名、Sam Labs亞洲設計邀請賽第二名、WRO國際奧林匹亞機器人台灣區 選拔賽創意組及第三名佳績；新莊高中林佳圻同學，國小至高中皆因 書法造詣榮獲「特殊展能市長獎」三冠王， 高一甫入學即獲得全國語文競賽寫字組特優，之後三年持續耕耘， 獲獎無數。

青山國中鄭恩翔雖然曾因罹患「大腦膜惡性腫瘤併肢體障礙」 多次手術到依靠輪椅行動沮喪不已， 但游泳讓他找到重新奮鬥的動力，未來朝向帕奧選手一途努力；地處 北海岸石門實驗國中簡愷葶榮獲全國技能競賽青少年組餐飲服務職類 銅牌、新北市國中技藝競賽餐旅職群餐飲服務技術主題第一名、11 0學年度教育部全國技藝教育績優人員， 還曾在今年初接受教育廣播電台《技職新領航》訪問， 侃侃而談自己動手實作學習技藝的感動； 光榮國中黃潮鴻被視為台灣標槍界「最強國中生」、「雙槍」 鄭兆村、黃士峰的接班人，屢屢在田徑場上刷新佳績， 獲選國手代表台灣至法國參加2022年世界中學生運動會。

另外，莒光國小王威凱同時獲得新北優秀身障生及2022總統教育 獎， 全校師生共同見證他突破身心障礙重重困難逆轉勝獲得最高榮耀感動 人心；平溪國小李品宥自小由80幾歲的曾祖父撫養， 因家境狀況同時也希望減輕高齡曾祖父的負擔，毅然決然報考軍校， 目前已錄取中正國防預備學校國中部， 品宥最想跟阿祖說接下來放心吧!

教育局長張明文表示，新北市鼓勵學生發展多元技能， 除學業外更強調培養多元興趣及專長， 讓孩子從不同領域找到自身價值，今年共3213位學生獲得學習 卓越市長獎以及1200位學生獲得特殊展能市長獎。祝福學子們 能在各階段持續秉持適性發展的精神、多元學習充實自己， 擁有好品格，不但成為優秀的新北人才， 更為臺灣未來在國際嶄露頭角貢獻心力。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供