中華電信整合國內外大廠與跨域網路技術 推出結合行動與衛星通訊攜帶式5G專網

中華電信今(6/29)宣布攜手諾基亞(Nokia)、愛立信( Ericsson)、慧與(HPE)、亞旭電腦(Askey)、 英菲達科技(iTC)等國內外網通與設備大廠，共同推出「攜帶式 5G專網解決方案」，中華電信海納最先進的軟硬體技術與資源， 利用可攜式機箱搭載5G核心網路、基地台及衛星傳輸設備， 實現真正可任意移動隨時連網的攜帶式5G專網。 解決方案中也整合了中華電信自行研發的5G智慧管+ 邊緣運算技術及EyeSee網路管理系統， 提供可同時支援本地端內網及中華電信商用網路之語音與數據服務， 兼具非獨立組網(NSA)與獨立組網(SA) 架構支援的卓越相容性，並保有各網路設備彈性擴容、 升級及部署空間，可滿足不同情境的應用需求。

中華電信網路技術分公司簡志誠總經理表示，自2020年起推動策略轉型， 這三年中最重要的工作之一就是透過組織轉型優化組織架構， 提供更優質的客戶導向服務。今年初新成立的網路技術分公司， 將行動、固網、數據及國際等網路專業團隊齊聚一堂， 匯聚豐沛技術量能，全面提升對個人家庭、企業客戶、 國際客戶等三大事業群的技術整合支援。 這次推出的攜帶式5G專網方案，也是在網路技術分公司成立後， 首次統整橫跨行動、固網、衛星、Wi- Fi等多項通信技術與網路資源， 在很短的時間內就完成這次實機展示的攜帶式5G專網解決方案， 充分發揮做為綜合電信業者的全面性與技術優勢， 也代表中華電信在新的組織協同合作下， 更容易拓展更寬廣的5G垂直應用領域， 同時開創5G企業專網應用新格局。

這次中華電信推出的攜帶式5G專網解決方案， 採用國內廠商英菲達科技代理的核心網路，可同時支援4G/5G、 語音/數據、NSA/SA等強大功能，並且與慧與科技合作， 在最小空間內提供最大的運算能量， 一台伺服器上即可運行包括行動核心網路、 中華自主研發的MEC邊緣運算技術與網路管理系統等。 在無線接取網路(RAN)上，也整合了包括國外廠商諾基亞、 愛立信以及國產5G設備商亞旭電腦的基地台等設備， 充份證明本套解決方案的相容性與支援度。

同時，中華電信更利用本身在衛星通訊的技術優勢， 將衛星廣闊的涵蓋特性與機動的連線能力整合進攜帶式5G專網解決 方案，讓5G專網不再侷限於光纜傳輸可達之固定場域， 大幅擴展應用場域的範圍， 更能即時前進在重大災變導致通信異常的區域， 發揮緊急通訊的完整支援能力，強化提升5G專網的通信韌性。

中華電信自2020年6月5G正式開台以來，持續投入5G建設， 戮力為民眾提供最佳5G網路品質。身為電信龍頭， 更期許以國內5G領頭羊角色，與垂直應用夥伴廣結同盟， 帶動國內5G產業生態鏈之發展。未來，也將整合不同的5G應用， 持續擴大5G企業專網的應用範圍。同時， 中華電信對於促進台灣O-RAN產業發展亦不遺餘力， 將持續與國內O-RAN製造商合作，進行完整驗證測試， 推升產品競爭力，帶動國產5G設備與國際系統接軌， 協助將落地化的豐碩成果推及到國際市場， 達到共榮共好共贏的美好願景。