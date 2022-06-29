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7/1起擴大第4劑接種對象　何美鄉點名「2類人」冬季前快打好打滿

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/29 16:59
中研院生醫研究所兼任研究員何美鄉今（29）日分享莫德納次世代疫苗的臨床效果外，也兩類人在冬季前施打第4劑疫苗。

中研院生醫研究所兼任研究員何美鄉今（29）日分享莫德納次世代疫苗的臨床效果外，也兩類人在冬季前施打第4劑疫苗。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內新冠肺炎疫情未歇，邊境又連續攔截多例Omicron亞型變異株BA.4、BA.5個案，指揮中心今宣布擴大第4劑疫苗接種對象，但不少民眾仍在猶豫接種第4劑疫苗的必要性。對此，中研院生醫研究所兼任研究員何美鄉今（29）日分享莫德納次世代疫苗的臨床效果外，也建議2類人在冬季前施打第4劑疫苗。

根據指揮中心指引，目前第4劑疫苗開放給65歲以上長者(含55歲以上原住民)、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下，且病情穩定者、COVID-19疫苗公費接種對象-第一類醫事人員，另外，自7月1日起，將提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑。

指揮中心提醒，上述對象可評估自身染疫風險與意願後，接種第2次追加劑，但須與第一次追加劑間隔5個月以上方可接種。

面對BA.4、BA.5來勢洶洶，不少民眾仍在猶豫該不該接種第4劑疫苗，對此，何美鄉今在臉書上分享莫德納次世代疫苗的臨床效果，也提醒2類人在冬季來臨前施打第4劑疫苗。

何美鄉提到，莫德納次世代疫苗是以25μg原始新冠株疫苗及25μg BA.1的mRNA所做的疫苗，在效果上這款次世代疫苗，無論接種者是否有被感染過，所產生對BA.5的中和抗體，與原始疫苗比，都不到2倍。

不過何美鄉也指出，感染過的人接種疫苗，所產生對BA.5的中和抗體是未感染過的人的3倍，再次顯示綜合免疫的優勢。

她建議高危險族群，以及在今年冬天之前尚未被感染過的民眾，可在冬季來臨前施打第4劑疫苗。

另外，她也提到，面對冬季流感季即將到來，除了新冠疫苗外，為了維持免疫力，接種流感疫苗也是非常重要。
第4劑
追加劑

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