三峽蜂農陳冠樺打造快捷蜂車

為了香甜的蜂蜜， 蜂農辛苦搬遷蜂箱讓蜜蜂四處採集花蜜，三峽區養蜂產銷班班長– 陳冠樺自行研發快捷蜂車，車上就能養蜂，不用搬遷蜂箱， 不僅節省勞力和時間，更能快速尋找花蜜，為養蜂業帶來新活力。

40歲的陳冠樺，原本的職業是工程師，為照顧生病的母親， 毅然辭職回家接手養蜂事業，起初認為養蜂就像科技業一樣， 找到花蜜就有良好的收成，但蜜蜂不是機器，有寄生蟲、 病毒病甚至虎頭蜂都會來搶蜜，不小心整箱蜜蜂就得從零開始， 時常要留意蜜蜂生長狀況，清理老舊巢脾及染病幼蟲。 陳冠樺以自產自銷的方式維持蜂蜜品質，但養蜂就佔去大多時間， 為減少養蜂工作量， 利用機械專長獨自研發這台色彩鮮艷的快捷蜂車， 就像蜜蜂採蜜釀成蜂蜜， 陳冠樺將十三年養蜂的經驗濃縮成這台快捷蜂車， 蜂箱高度符合自身操作最大範圍，車上空間恰能檢查蜂箱狀況， 還加裝滑輪方便操作，利用蜜蜂能辨認不同顏色的特性， 設計色彩鮮豔的蜂箱，讓蜜蜂快速找到自己的蜂箱。 未來預計要加太陽能板、溫溼度測量計及攝影機， 以後在家就能了解養蜂狀況，讓養蜂也能科技化。此外， 亦透過新北市農業局「青農力」輔導計畫，開發自有銷售網站， 開啟網路販賣新通路。

快捷蜂車不只實用也為蜂農帶來好運， 去年首次發車便幸運的採集到夢幻的櫻花蜂蜜， 淡淡的櫻花香瞬間擄獲他的味蕾，上市馬上被搶購一空。 今年利用蜂車順利採集三峽當地桶柑蜂蜜， 清香微甜的滋味也十分受到民眾喜愛。

新北市農業局長李玟表示，新北市蜂蜜品質優良， 每年皆獲得全國評鑑肯定。市府對蜂農狀況加以輔導、 宣傳並媒合農會協助銷售，讓每罐蜂蜜都能甜到民眾心坎。欲品嚐新 北蜂農的香甜蜂蜜，請洽三峽區農會(02)2663-1214或 蜂樺蜂蜜專賣店官方網站與門市選購。

照片來源：新北市政府農業局提供