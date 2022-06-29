新北居家照護關懷中心志工月接13萬通電話 侯友宜頒獎60支志工隊

為感謝在COVID-19疫情嚴峻期間， 協助各區衛生所及居家照護專線服務的防疫志工， 新北市長侯友宜29日在市府「疫起走過、感恩有您」活動中， 特別頒贈感謝狀給包括慈濟、法鼓山、天元、樂活公益協進會、 紳士協會、社團領航員、新女性協進會、台灣環保協會、 百合志願服務協會和各區義消救護、 防宣分隊共60支隊伍180人。侯友宜向大家深深一鞠躬， 感謝所有志工夥伴在疫情最嚴峻期間，冒著被感染的風險， 挺身而出，接聽民眾各式各樣的責難，安撫焦躁不安的心靈。

由於中央疫情指揮中心28日承認， 在恩恩案中有關4月14日18點37分在醫院ICU全力救治中， 是「整段貼過去」誤植， 讓新北市政府連日來揹的黑鍋終於獲得澄清， 主持人天元慈善功德會秘書長杜燕玲特別請志工為侯市長所受的委屈 加油打氣，侯友宜連忙立起， 以深深一鞠躬感謝所有志工的全力支持。

侯友宜感謝這一段時間3, 500位志工輪番到新北市居家照護關懷中心和各地衛生所值勤。 從5月2日開始，每天100線，早上9點到晚間9點， 接聽民眾的心聲，迄今超過13萬通電話，平均每天約2, 000通，期間經歷母親節、端午節等連續假日也不停歇。 目前疫情平緩，日趨下降，法傳系統獲得解決，電話量已大幅下降， 因此從7月1日起，關懷中心從6樓大禮堂移回9樓應變中心。

板橋衛生所護理長吳瑋姍表示，在疫情嚴峻期間， 所有公衛護士每天至少工作16小時，恨不得自己有8隻手8隻腳。 母親節前夕晚間9點，市長突然現身衛生所關懷， 問說有什麼可以協助，讓她一時落淚感動。

三峽衛生所護理長黃美惠說，3月31日三峽校園爆發疫情， 雖只有301人確診，但居隔者有4千多人，在偏區公衛人手不足， 感謝有許多志工投入幫忙。

樂活公益協進會志工周意萍分享表示，她從藥局發放實名制口罩， 到衛生所和關懷中心，因有參與，才知道防疫人員的辛苦， 她希望社會多些正向的力量，更多善的循環，也期待疫情早日退去。

天元慈善功德會志工隊長徐明玉，從口罩實名制就參與服務， 4月疫情爆發後，更每天從土城騎車到三峽衛生所服務， 在關懷中心擴大開設後，也爭取排班服務。

消防局第一防宣中隊長王美卿表示，疫情嚴峻期間， 與其每天看著電視播報確診人數，不如走出來服務，在服務過程中， 看到每個志工散發善良的心，真的好感動。

慈濟師姐葉淑貞負責平溪和貢寮義診12年，因疫情關係， 義診暫停，汐止區長跟她說，汐止每6人就有1人確診， 她毅然投入關懷中心志工行列， 從4月29日接受訓練後便開始服務， 也感謝社會局和衛生局每天更新教戰手冊，幫助別人也成就自己。