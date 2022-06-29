6/29台灣本土+42112　死亡+85　首批Novavax疫苗50.4萬劑6/30抵台　預計7/8起開打

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增42,204例COVID-19確定病例，分別為42,112例本土個案及92例境外移入；另確診個案中新增85例死亡。此外，指揮中心在記者會上也透露，Novavax疫苗將於明（30）日到貨，預計最快7月8日開打。



指揮中心表示，今日新增之42,112例本土病例，為19,909例男性、22,183例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市(6,117例)、新北市(5,747例)、高雄市(5,139例)、桃園市(4,040例)、臺南市(3,910例)、臺北市(3,314例)、彰化縣(2,794例)、屏東縣(1,770例)、雲林縣(1,154例)、苗栗縣(1,028例)、新竹縣(981例)、新竹市(895例)、南投縣(870例)、嘉義縣(847例)、宜蘭縣(812例)、花蓮縣(701例)、嘉義市(587例)、基隆市(540例)、臺東縣(521例)、澎湖縣(198例)、金門縣(124例)、連江縣(23例)。



指揮中心指出，今日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。





指揮中心說明，今日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。



指揮中心統計，截至目前國內累計3,728,363例確診，分別為14,521例境外移入、3,713,788例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6,533例COVID-19死亡病例，其中6,518例本土，個案居住縣市分布以六都最多，分別為新北市1,652例、臺北市881例、臺中市588例、高雄市543例、桃園市539例、臺南市396例；另15例為境外移入。

另外，針對首批Novavax疫苗的到貨進度，指揮官陳時中表示，首批預計到貨50.4萬劑，將於明(30)日上午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。本批效期至今(2022)年9月30日。

陳時中進一步說明，有關Novavax COVID-19疫苗之運用，依6月27日衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議決議，後續將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑須接種0.5 ml。首批疫苗在完成封緘檢驗程序後，預計最快於7月8日起提供接種。



指揮中心指出，我國業於前(2020)年9月18日與全球疫苗免疫聯盟(GAVI)簽署協議，承諾透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19疫苗，並於去(2021)年到貨102萬劑AZ疫苗，預定於今年分批供應226.8萬劑Novavax疫苗。