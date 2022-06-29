快篩EUA案食藥署疑洩密 政風不查內鬼反查吹哨人

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨團今（29）日揭發食藥署審查EUA，疑似與外頭公關公司內神通外鬼，然食藥署置若罔聞，政風室不查內部反追查吹哨者，要求股東到食藥署接受約詢，國民黨團質疑這是製造寒蟬效應，讓受害廠商噤聲。

總召曾銘宗於今早記者會上指出，許多申請EUA廠商向食藥署交件時，留下內部專線、非公開電話作為聯絡方式，然而在等結果期間或接獲補件通知後，均接到公關或顧問公司來電，表明「可幫忙送件順利」，懷疑食藥署內神通外鬼。

首席副書記長李德維今日指出，吹哨者4月21日送件食藥署申請快篩試劑EUA，5月初接獲要求補件公文，5月7、8日接獲公關公司來電表明能夠協助送件，該公司回絕後UA案申請便再無下文。國民黨25日曝光此事，隔天時值週末，一名「食藥署黃小姐」多次去電吹哨者公司，要求負責人回電，28日前往該公司宜蘭倉庫約談相關人員，並要求負責人到食藥署政風面談。

李德維質疑，國民黨並未公開公司名稱、電話，政風單位的資料從何而來？李德維強調，國民黨舉報此事是盼食藥署不要發生內神通外鬼情事，然而政風不追睛世隆中顧問公司，也不追查該公司負責人甯在國如何跳過簽署保密協議的原廠與代理商取得廠商電話，不查食藥署內鬼，卻追查吹哨人是誰，是查弊還是吃案？

藍委賴士葆則指出，一年來總共有326家申請快篩試劑EUA僅通過35家，其中8家廠商有問題，從邵博士公關公司到睛世隆中顧問估公司，很清楚「有關係」的幾家廠商申請EUA被食藥署邀請補件大家。

賴士葆強調，國民黨團發文給食藥署要求在去識別化之後，提供廠商申請EUA相關審查紀錄，食藥署完全不理會。政風不查公關公司為何有廠商資料，卻追去宜蘭找吹哨人製造寒蟬效應，「把食藥署東廠化，自甘墮落成為食藥署東廠錦衣衛，這將令國人感到不齒。」

曾銘宗表示，國民黨團今天將正式行文給衛福部，要求本案限期在一個月內將查辦情形，答覆給國民黨團；同時也將相關情況，正式行文給法務部調查局偵辦。