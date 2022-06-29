迎接暑假！台北動物園7/1重新開園　優惠方案回饋民眾

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了歡慶7月1日重新開園並迎接暑假的到來，台北市立動物園今(29)日表示，這11天不對外開放參觀的日子裡，工作人員針對園區平常較難「一氣呵成」的工作，如火如荼、加緊腳步進行修繕與更新，期待開園後能提供給大家更精進的服務品質與參觀優惠。

台北市動物園表示，在這11天不對外開放參觀的日子裡，動物園區內並沒有因為少了人流而顯得冷清，反倒是過去在開園時間內，嚴格禁止車輛進入的遊客參觀步道上，為了加速園區內大大小小的維護工程進行，各種運補車輛來來去去，形成另一種「川流不息」的景象。

台北動物園說，工作人員針對園區平常較難「一氣呵成」的工作，也如火如荼、加緊腳步進行修繕與更新，例如園區道路柏油銑鋪、遊客參觀步道地坪修繕、全園大型樹木防颱修剪及枯倒樹木清除、高壓電與空調設備維護、各區水塔清洗、園區涼亭座椅重新上漆、遊客列車事故防災演練及服務人員的教育訓練等，期盼在重新開園後，以更好的樣貌，繼續服務廣大的遊客。

在不對外開放的日子裡，少了遊客熙來攘往的響聲，平時棲息在樹木棲架後的動物也紛紛好奇出來露面，連園區內的「野生」動物也不似平常總是來去匆匆，像是兩條日行性的南蛇，在不對外開放期間不知是為了竸爭地盤或是交配權，竟在平時人來人往的通道上演全武行，打得不可開交；環境組同仁修剪大型樹木的枝條，留下可食用的桑樹和構樹等，趁著新鮮送給非洲象、伊蘭羚、長頸鹿和河狸等動物們加菜，不對外開放期間保育員發現動物們顯得更自在放鬆，相信牠們也感受得到，這幾天園區的氣氛與平時不一樣呢。

台北動物園說，在7月1日重新開放後，動物園一系列精采可期的暑期營隊活動，正邀請大小朋友一起來參與體驗，動物朋友們也都元氣滿滿，期待著與大家見面。

為了歡慶7月1日重新開園並迎接暑假的到來，台北動物園說，動物園園區多個賣店推出「一起7淘123」優惠方案，準備了多項好禮要送給大家！在7月1、2、3日這3天，前123名入園遊客(包含動物園大門及貓纜園南站入口)可以獲得動物園來園限定禮外，還有機會到園區賣店獲得限量免費的飲料或冰品，或者至指定商店消費滿99元即可獲得限量實用的動物園限定飛盤扇。此外，位在園區各角落的自動販賣機，也將在7、8月推出飲品特價優惠。

河狸。(照片由Taipei Zoo提供)

長頸鹿。(照片由Taipei Zoo提供)

圖片由Taipei Zoo提供