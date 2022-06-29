土耳其鬆口 北約邀瑞典、芬蘭加入

(台灣英文新聞／國際組 綜合報導）北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organisation）28日宣布，瑞典、芬蘭與土耳其達成協議，北約將於今（29）日正式邀請芬蘭與瑞典加入該軍事聯盟。

俄國今年2月大舉入侵烏克蘭，原持軍事中立立場的瑞典與芬蘭，表態願加入北約，但因在庫德族相關議題上與成員國土耳有摩擦，土國反對兩國加入。

為解決三國紛爭，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）於馬德里主持三國領袖會晤，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）、芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）及瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）於會上同意一項三邊備忘錄，並由三國外長簽署。

芬蘭與瑞典同意在打擊庫德工人黨（PKK）和其他庫德族好戰團體上與土耳其充分合作，並解除對土國的武器禁運。兩國在土耳其2019年軍事入侵敘利亞後對土國進行上述制裁。

見證三國會晤的北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會後宣布，「我們已達成協議，為芬蘭和瑞典加入北約鋪路。土耳其、芬蘭和瑞典已簽署備忘錄，處理土耳其關切的事項，包括武器出口和打擊恐怖主義。」

他強調，芬蘭、瑞典成為北約成員國，對兩國、北約以及歐洲安全都是好事。

艾爾段辦公室所發聲明中指出，土國在鬆口芬蘭和瑞典入北約前，已從兩國「獲得它想要的」。

芬蘭總統辦公室聲明則表示，加入北約的具體步驟將於未來兩日內由北約盟國協商同意，加入北約已是勢在必行。