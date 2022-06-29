少子化但青少年犯罪比例激增　家扶：涉詐欺背信、妨害秩序最多　好奇嘗試易觸生活陷阱

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台灣少子化現象近年受到高度關注，少年人口數至2021年已下降至5.23%，但少年觸法比例卻呈現上升趨勢，尤其是詐欺、妨害秩序五年內大幅激增。家扶基金會28日邀請專家共同探討少年觸法議題外，更呼籲：「安心三劑 防護有力」一起好少年，幫助孩子安全健康度過這個階段的成長，順利邁入成年。

詐欺背信為少年觸法之最 缺錢時，超過1/3少年選擇自己賺

據《少年生活與法律觀念問卷調查》顯示，少年每月平均可使用金錢為1,329元，且以生活及學習用途為使用多數；然當感覺金錢不夠時，兒少就會想要自己賺錢，其中超過1/3少年有這想法，高中職階段更近半數，但在工作選擇上，常因朋友介紹而不慎接觸到詐騙類的非法工作。

家扶解釋，近年「詐欺背信」穩居少年觸法類型首位，此犯罪性質以詐取錢財為目的，詐騙集團善用新型態科技或娛樂環境來誘惑有經濟需求的少年；少年雖在詐欺相關法律有高度認知，然缺乏社會經驗或困於急切的金錢需求，即使有觸法疑慮，但在精心話術與推聳下就容易漏網。

對此，親職教育講師澤爸建議，家長可以給予適度的零用錢，再放手讓孩子從零用錢中學習負責，也需同步了解孩子開銷習慣，不夠花用時亦可一起討論非拒絕給予，重要的是透過溝通與對話，引導孩子的金錢與理財觀念，也需要提醒孩子外部環境的陷阱勿因錢財被誘惑。

血氣方剛、法律知識不足和同儕慫恿下 只是一般的言語或肢體衝突也易演變為聚眾鬥毆而遭警方移送法辦

家扶表示，據《少年生活與法律觀念問卷調查》顯示，有近三成少年認為「聚眾生事」非屬觸法行為，近兩成少年同意「面對衝突談判，多找一些人，有助壯大氣勢」。

調查也發現，有11.5%的少年會隱瞞家人參加危險活動；且曾跟朋友或同學一起做觸法事情的少年，多為「好奇有趣而嘗試」、「覺得很酷」、「可以宣洩情緒」。

於少年警察隊服務的陳必豪督導員分享，實務上的觸法少年本性多是善良，未必真心想做不好的事，其觸法發生原因很多，包括缺乏法令常識、誤信同儕慫恿、情緒衝動難以控制等；另一方面來說是不夠成熟，不懂得保護自己。這時候就需要法律來提醒少年一下，願意接受輔導大部分都是有機會改善。」

每一位兒少都是獨特且擁有潛能 這個在培育勇氣、品格與良知的階段 需要社會網絡幫助其順利培養自尊、安全與健康

《少年生活與法律觀念問卷調查》，有32.5%的兒少家人會用負面言語、行為來管教；再進一步與前述會隱瞞家人參加危險活動者交叉分析，更高達70.2%。

家扶提醒，少了家人的正向支持、關心，加上家中慣用不適當管教與互動方式，孩子更容易被推向自我毀滅的深淵。逢迎接即將到來的暑期，家扶提出「安心三劑 防護有力」：以知法守法、遠離陷阱、關懷防護的，幫助少年正確行為、遠離風險、邁向快樂且獨立自主的成年。