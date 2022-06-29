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因應全球人才需求！台灣聯發科攜手美國普渡大學　成立半導體晶片設計中心

聯發科技：藉由這次聯手，他們將接觸到頂尖的工程研究人才，培植未來半導體設計領域的新血，強化聯發科技在尖端科技產業的技術能量。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/29 10:51
中央社檔案照

中央社檔案照

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）聯發科技今(29)日宣布與美國普渡大學(Purdue University)合作，在印第安納州西拉法葉（West Lafayette）成立半導體晶片設計中心，並初步計畫朝晶片設計學位課程、下世代運算和通訊晶片設計等方向展開先進前瞻技術的研究合作。雙方合作是此次「2022 Select USA 投資高峰會」期間所達成的協議。

聯發科技資深副總經理陸國宏博士表示，藉由這次聯手，他們將接觸到頂尖的工程研究人才，培植未來半導體設計領域的新血，強化聯發科技在尖端科技產業的技術能量。半導體產業正經歷巨大的成長，他們需要最優秀的人才持續創新突破，這次合作是聯發科技擴展在美營運發展的關鍵策略之一。

在印第安納州州長及普渡大學校長雙雙支持下，該校工程學院與印第安納州經濟發展廳（Indiana Economic Development Corporation, IEDC）促成了在校地上設置聯發科技設計中心的合作創舉。普渡大學 John A. Edwardson 工程學院院長暨下任校長蔣濛表示，這次投資為普渡大學的學生創造寶貴機會，就近與世界頂尖的晶片設計人才互動交流。

聯發科技已經與全球及美國頂尖大學合作發展先進研究近20年，而這次與普渡大學的合作又是另一突破。新的半導體設計中心直接設立在校園內，讓該校學生有機會看到自己的創新研究融入一個全球IC設計公司的產品設計或解決方案的一環。這次合作也將為印第安納州吸引高階半導體設計人才。

普渡大學校長 Mitch Daniels 表示，聯發科技的這項投資代表看好印第安納州，同時開展該公司於美國中西部成立IC設計團隊的機會。這個合作也為普渡大學探索園區（Discovery Park District）欣欣向榮的創新活動再添一筆，為半導體產業在此地發展增加動能，他樂觀其成。

以工程教育聞名的普渡大學，校內擁有最先進的半導體晶片設施，以大學部來說，普渡大學工程學院是全美前十大工程學院之一，且在2022年成功蟬聯全美工程學院前四強。

根據聯發科技的規畫，該項合作將可運用印第安納州經濟發展廳提供的優惠以招募當地專業科技人才、建立普渡團隊，而普渡研究基金會（Purdue Research Foundation）也提供獎勵措施以支持該案。
聯發科
半導體晶片設計中心
半導體
晶片設計
科技產業

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更新時間 : 2022-06-29 12:24 GMT+08:00

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