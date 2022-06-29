【台美貿易倡議】戴琪：盼商定談判路線圖、於關鍵領域達高標準成果

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）28日在「選擇美國投資峰會（selectUSA Investment Summit）發表演說，提及美台於27日召開的美台21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）首場會談。

據行政院經貿辦公室表示，該次 台美貿易倡議會議主要目的，是由台美貿易首長共同聽取雙方對本案具有關係的人士及圑體對深化台美經貿關係的意見，並進行意見交換。

戴琪表示，美台正在制定具體、有意義的方式來強化雙方的貿易與投資關係。這種關係是基於共同價值，以及為美台勞工與企業促進包容性經濟成長的共同承諾。

戴琪指出，副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）27日歡迎台灣官員到訪華府進一步討論美台21世紀貿易倡議；會談過後將探索並商定談判路線圖，以便能在關鍵領域達成高標準承諾與成果。

她還提及美國總統拜登日前在東京宣布啟動的印太經濟架構（IPEF），該架構囊括印太區域13位合作夥伴，並已召開部長級會議，討論貿易支柱，包含將致力於在勞工、環境、數位經濟與新興技術、貿易便利化、農業、競爭政策、透明度與良好監管實踐與發展和經濟合作等領域進行談判。

戴琪表示，這些工作都才剛開始，如今許多商務活動皆與公、私部門有重要連結，這才能推動國內外經濟成長，美國會持續探索各項貿易倡議，確保美國的貿易政策和目標能支持美國勞工、企業與家庭。

台灣與美國的經貿發展密切，在關鍵領域合作頻仍。矽晶圓大廠環球27日宣布在美國德州設立12吋矽晶圓廠，其董事長徐秀蘭表示，美國晶片補助法案攸關在美設廠初期投資成本，也是目前最重要的變數，若晶片補助法案未如期通過，環球晶將會適時調整因應。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）同日晚間受CNBC專訪表示，「必須在8月休會前完成（立法），若國會不採取行動，就會失去該筆交易。」