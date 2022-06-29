〈時評〉槍枝？墮胎？「保障生命權」才是憲法的終極關切

美國真是個民主憲政的大實驗場。一部憲法，不斷解釋，合憲、違憲都由九名大法官最終投票決定。有意思的是大法官在投票時心中有的「憲法共識」是什麼？是長期以來的最耐人尋味的議題。最近，再度掀起全球熱議。

槍枝、墮胎，是美國社會最激烈的兩極化問題，最高法院兩天內做出兩項重大裁定：推翻紐約州槍枝管制法和裁定密西西比州墮胎禁令合憲。不但在美國國內引發爭議，國際也同時議論紛紛。

先是在6月23日以6比3裁定紐約州一項存在超過一世紀的法律違憲，此法規定民眾須證明有合法自衛需求或「正當理由」，才能獲得攜帶手槍出家門的許可。

6月24日美國最高法院又以以5票贊成、4票反對，推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）保障墮胎權裁定，結束近50年來對墮胎的憲法保護，賦予全美各州擁有立法禁止墮胎的權力。

長期以來，最高法院大法官的釋憲裁決，都依賴「原旨主義」(originalism)的憲法解釋原則。大法官為了防止判決踰越了憲法所賦 予的界線，因此，以「制憲者的意圖」作為解釋憲法的根本依據，就是大法官所奉行「原旨主義」的核心精神。

大法官判決以書寫（writtenness)說明對於原旨意義(original meaning)的解釋(interpretation)與建構(construction)，這種語義範疇為基礎的論証，仍然必須釐清「原旨主義」的內涵，並關切：會不會產生與「制憲者意圖」有所差異的憲法解釋？

在槍枝案上，「制憲者意圖」是什麼，本次大法官會議所裁定的是公民的生命自衛權利為憲法所保障，擁槍自重不必再提出「正當理由」。這在1776年革命過程中可以理解，就是因為當年擁槍，才能維護美國獨立建國。制憲者當然不會在革命成功後反而去限制人民手中有槍枝。大法官釋憲的另一邏輯思考是，如果擁槍要提「正當理由」，持刀要不要？這麼一來，就沒完沒了。

墮胎案的裁決，「制憲者企圖」也是一樣的思考，生命權的保障是憲法的終極關切。長期以來的辯論是「生命」從何時開始？是受精卵著床起算呢？還是胎兒神經系統分化？或是心跳開始？還是脫離母體？因為墮胎是結束一個生命，茲事體大。與憲法精神是保護生命，有基本衝突。

所以決定「生命從什麼時候開始」變成核心問題。但是美國各州的政府可能有極為分歧的看法，本次釋憲，將這個決定交給各州自己去論斷，其實是大法官認為，生命從何時開始，已經不是憲法可以決定的問題。

未來各州在面對自己的墮胎立法仍然要面對「生命從何時開始」的挑戰。

這個問題的「制憲者意圖」就有「與時俱進」的討論空間。在醫學不發達的時代，生命從何時開始，大概沒有太多疑義，從自然生產誕生起算。但50年來，醫學愈來愈發達，生命起算的日子就開始提前，剖腹產技術，等於可以決定胎兒要在哪日何時誕生。而且產前檢查發達到可以用超音波掃瞄看見胎兒形態、動態、心跳，生命的起算就更加提前，這更加強了孕婦「懷著另一個生命」的感受。2021年美國阿拉巴馬州一名男嬰僅在媽媽的肚子裡待了21週又1天，體重只有420克，比iPad還輕，父母單掌就能握住他，起初醫生判斷他的存活率只有1%，但他卻成功活下來，還打破了《金氏世界紀錄》成了「最早產存活下來嬰兒」的紀錄。 更挑戰了生命何時開始的問題。

人工受精、試管嬰兒、代理孕母的科學將生命的開始直接推動到「受精卵」。如果「受精卵著床」等於生命起算，墮胎的行為就更加難被接受了。

問題出在婦女如果被強暴而被迫懐孕，她確實有權決定要不要留下。所以墮胎除了在醫療理由上（如保護母體）有存在必要，也有社會理由上的選懌需求。這些情況，本次大法官都認為各州在制法過程都可以自行救濟處理。

兩項大法官裁決，都是立基於生命保障的權利。有些評論將此兩案對比成「一方面同意民眾擁槍殺人，另一方面卻又限制女性對自己身體的自主權」其實是扭曲了大法官裁決的意旨。把兩項裁決的結果推演到11月的國會改選當「公投」的説法，更不現實。

在華府最高法院前的抗議民眾其實沒有多少人，一場午後大雨來，人群就更零落，只剩下大批警備車輛在淋雨。