Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

非結核分枝桿菌存於自然界 台灣畜衛所：民眾外出遊玩時需注意自身衛生

畜衛所說明：非結核分枝桿菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)多屬環境性常在的細菌，但也是動物衰弱時感染造成結節性病變的機緣性病原。所有NTM都可能感染人類，屬於人畜共通傳染性病原。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/06/29 10:04
水鹿。(照片來源：Taipei Zoo提供)

水鹿。(照片來源：Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會家畜衛生試驗所今(29)日表示，統計近五年野生動物細菌性疾病病原，發現有不少案例為非結核分枝桿菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)感染所引起，感染動物的症狀為消瘦、衰弱或發現時已死亡，肉眼可見病變為全身多發性膿樣或肉芽腫結節，經細菌分離與基因序列比對後，確定為NTM感染。

畜衛所指出，動物案例來源有兩類，第一類為動物園或收容中心等圈養或救傷之動物，如蛇頸龜感染Mycobacterium szulgai、藍腹鷴感染M. avium、水鹿感染M. kansasii、石虎感染M. hominissuis等案例；第二類為倒臥路邊動物，包括一例雪貂感染M. kansasii之案例。

畜衛所說明，NTM多屬環境性常在的細菌，但也是動物衰弱時感染造成結節性病變的機緣性病原。所有NTM都可能感染人類，屬於人畜共通傳染性病原。人類感染NTM的途徑，常見有傷口接觸病原而形成的較難癒合的傷口，或是藉由吸入NTM而引起之肺炎、頭頸部或胸腔淋巴腺炎。前述病患常為免疫低下者，如愛滋病患、癌症化療病患、糖尿病患及器官移植病患等。不同NTM的致病力與治療方法有所差異，也容易產生抗藥性，有些種類感染後很難根除，要交由專業醫師診治。

畜衛所強調，非結核分枝桿菌廣泛存在於自然界，可見於環境水或土壤等，雖然通常不會感染動物或人類，但傷口接觸病原或免疫低下病患接觸病原時仍有可能感染，故請民眾出外遊玩時需注意自身衛生，避免赤腳，若有傷口時需保持傷口乾淨，也要避免接觸野生動物。
非結核分枝桿菌
畜衛所
野生動物

相關新聞

台北市動物園喜迎「虎」寶寶　石虎媽「平平」二度誕下新生兒
台北市動物園喜迎「虎」寶寶　石虎媽「平平」二度誕下新生兒
2022/06/24 14:08
守護台灣瀕危金絲蛇保育行動！特生中心期盼全民協助　建置和追蹤分布現況資料庫
守護台灣瀕危金絲蛇保育行動！特生中心期盼全民協助　建置和追蹤分布現況資料庫
2022/06/21 11:39
台灣生物多樣性豐！台北動物園：野生動物救傷前　應審慎評估
台灣生物多樣性豐！台北動物園：野生動物救傷前　應審慎評估
2022/06/20 14:53
釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦
釣國寶魚「櫻花鉤吻鮭」po網炫耀逮個正著!　台灣男子遭警方送辦
2022/06/13 16:57
防範世界百大入侵種「海蟾蜍」危害台灣生態！林務局：6/14前未登記 最高罰5萬
防範世界百大入侵種「海蟾蜍」危害台灣生態！林務局：6/14前未登記 最高罰5萬
2022/06/09 14:19

更新時間 : 2022-06-29 12:24 GMT+08:00

最受歡迎

台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
台灣首例「猴痘」確診者住台南•曾至高雄就醫　匡列者不需隔離•健康監測21天即可
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
iPhone 14 傳將出「古銅金」前所未見華麗色調9月將曝光
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
5/17起「0+7」上路！「打滿3劑疫苗者」免隔離　快篩陰可外出採買、工作
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
小資族快搶 COZZI Blu 和逸飯店．桃園館加碼推7月補助快閃方案
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
18歲以上可混打Novavax疫苗　最快7月開打　台灣食藥署：已完成初步檢驗
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
中國不滿代表團出現台灣成員 吐瓦魯憤而退出聯合國海洋大會
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間
【更新】台灣6/25新增40293本土及105境外移入染疫者　莊人祥: 推估近日確診數3萬到4萬之間