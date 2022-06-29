非結核分枝桿菌存於自然界 台灣畜衛所：民眾外出遊玩時需注意自身衛生

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）行政院農業委員會家畜衛生試驗所今(29)日表示，統計近五年野生動物細菌性疾病病原，發現有不少案例為非結核分枝桿菌(nontuberculous mycobacteria, NTM)感染所引起，感染動物的症狀為消瘦、衰弱或發現時已死亡，肉眼可見病變為全身多發性膿樣或肉芽腫結節，經細菌分離與基因序列比對後，確定為NTM感染。

畜衛所指出，動物案例來源有兩類，第一類為動物園或收容中心等圈養或救傷之動物，如蛇頸龜感染Mycobacterium szulgai、藍腹鷴感染M. avium、水鹿感染M. kansasii、石虎感染M. hominissuis等案例；第二類為倒臥路邊動物，包括一例雪貂感染M. kansasii之案例。

畜衛所說明，NTM多屬環境性常在的細菌，但也是動物衰弱時感染造成結節性病變的機緣性病原。所有NTM都可能感染人類，屬於人畜共通傳染性病原。人類感染NTM的途徑，常見有傷口接觸病原而形成的較難癒合的傷口，或是藉由吸入NTM而引起之肺炎、頭頸部或胸腔淋巴腺炎。前述病患常為免疫低下者，如愛滋病患、癌症化療病患、糖尿病患及器官移植病患等。不同NTM的致病力與治療方法有所差異，也容易產生抗藥性，有些種類感染後很難根除，要交由專業醫師診治。

畜衛所強調，非結核分枝桿菌廣泛存在於自然界，可見於環境水或土壤等，雖然通常不會感染動物或人類，但傷口接觸病原或免疫低下病患接觸病原時仍有可能感染，故請民眾出外遊玩時需注意自身衛生，避免赤腳，若有傷口時需保持傷口乾淨，也要避免接觸野生動物。