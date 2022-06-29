台灣火鶴花牆呈現城市印象 台鐵3車站展出

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為讓國人認識國產火鶴花，增加消費機會，農糧署近日表示，自6月28日起至7月11日為期12天，以城市印象、繽紛亮眼為設計主軸，選用逾7萬朵之不同品種顏色的火鶴花，在臺鐵新左營站、臺南站、新烏日站布置火鶴花牆，分享火鶴花的熱情，迎接盛夏的到來。

農糧署表示，火鶴花色彩豐富姿態優雅，切花觀賞期長達2週以上，不需特別照顧，非常適合一般消費者使用。擺在客廳、臥室、玄關、辦公桌上，可療癒身心；火鶴花花朵形似愛心，用來贈禮傳遞心意也是很好的選擇。

農糧署指出，台灣火鶴花1年外銷逾500萬枝，以外銷日本為主，今(2022)年5月輸日量67.7萬枝，創下2020年COVID-19疫情以來單月新高紀錄，預期今年外銷可望恢復疫情前水準。

農糧署提到，為擴大外銷市場，配合澳大利亞對有害生物檢疫要求，積極輔導台灣花卉輸出業同業公會制定外銷花卉系統性作業規範，鼓勵花農投入生產。該規範從生產到採收包裝，全程管控有害生物風險，花農需通過驗證後才能取得輸澳資格。該署提出，今年截至5月火鶴花外銷澳洲計新台幣337萬元，超越去(2021)年同期的280萬元，後勢看好。

為讓國人認識國產火鶴花，增加消費機會，農糧署與台灣火鶴花產業發展協會合作推廣國產火鶴花，該署規畫在台鐵車站公共空間布置的花牆，自6月28日起在新左營站，30日在台南站(後站天橋)及新烏日站3地舉行，每場次展示12天，使用逾7萬朵切花。

火鶴花牆共有8面，每一面都設計不同主體風格，配合當地城市風貌，融入火鶴花花姿特色，絕對值得駐足拍照。現場同步展示農委會農業改良場所及國內育種者育成的火鶴花品種(紅星、紅鈴、新貴粉、粉蕾絲、粉月、柔情、粉紅豹等)，型態各異。此外這3場次將不定時限量提供火鶴花小花束，可在花束附上的卡片寫下祝福，將滿滿的心意傳遞給友人。

農糧署補充，台灣火鶴花產業發展協會集結產區優質火鶴花，設計送禮自用禮盒，產品種類多元，民眾可至i郵購商城選購，將美好的幸福帶回家。